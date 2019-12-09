9 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

İşlerinizi her zaman bildiğiniz yoldan yapmak yerine hayal gücünüzün sizi yönetmesine izin verin bugün. Hayal gücünüzü düzgün bir şekilde yönlendirdiğiniz zaman işinizde daha çok verim aldığınızı fark edeceksiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün paylaşımcı olmaktan yanasınız. Sadece elinizde olan maddi varlıkları değil duygularınızı, düşüncelerinizi ve hissettiklerinizi de paylaşmak istiyorsunuz. Ayrıca kimseyi yargılamayan tavrınız insanların sizi daha çok sevmesini sağlıyor.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Geleceğiniz hakkında kaygılı günler geçiriyorsunuz. İyi haber: Bugün yapacağınız yatırımlar uzun vadede size çok olumlu sonuçlar verecek.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Geçmişinizle barışabilmeniz için doğru günlerden biri. Yaşadığınız iyi ya da kötü ne varsa her şeyi kabullenin. Bunu yaparken iniş ve çıkışlar yaşayabilirsiniz. Fakat daha huzurlu bir gelecek için bunu yapmanız şart.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün kendinizi işinize adamanız için doğru bir gün. Yapacağınız çalışmalar diğer insanlar tarafından da fark ediliyor ve takdir ediliyor.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Gününüzün ilk yarısı alışık olduğunuzdan daha sosyal bir ortamda geçecek. İşle ilgili bir yemeğe ya da toplantıya katılacak olabilirsiniz. Ortamda lider siz olmasanız da gözde kişilerden olmalısınız.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün kendinizi çok kırılgan ve hassas hissediyor olabilirsiniz. Bu halinizi en iyi anlayacak kişi ise partneriniz. Onun kollarında uyumak tam da istediğiniz şey!

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Hazırladığınız projelerde dikkatinizi dağıtabilecek birçok unsurla karşılaşıyor olabilirsiniz. Bunlara kapılıp gitmek yerine daha kolay odaklanabileceğiniz bir ortam oluşturmayı denemelisiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Partnerinizle olan ilişkiniz sizi her gün daha da şaşırtıyor. Her yeni gün sizin için bir macera. Birlikte olduğunuzda daha cesur, yaratıcı ve eşsiz olduğunuzu hissediyorsunuz. Böyle bir ilişkiye sahip olduğunuz için ne kadar mutlu olduğunuzu partnerinize de söylemelisiniz!

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bu aralar kendinizi alışkın olduğunuz yerlerde daha iyi hissediyorsunuz. Muhtemelen bugün yeni ortamlara girmemeniz daha iyi olacak. Böyle bir planınız varsa ertelemeyi mutlaka göz önünde bulundurun.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün yeni bilgiler edinmeye aç bir haldesiniz. Bilgiye doymak için bol bol kitap okumalı ve araştırma yapmalısınız.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Çok sevdiğiniz birinin girdiği bir tartışmada onu savunma görevi size düşecek. Sevdiğiniz insanları koruyup kollamak bugün sizi ayrı mutlu ediyor. Sevdikleriniz için çok değerli bir konumda olduğunuzu fark ediyorsunuz.