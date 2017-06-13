9 AY HAPSE MAHKÛM EDİLDİ

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi 2016 yılında iki kez toplam 40 gram uyuşturucu “ithal, tasarruf ve alma” suçlarından yargılanan Şahin Şeker aleyhindeki davayı karara bağladı

Devrim DEMİR

Girne’ye bağlı Karaağaç köyünde 2016 yılında yapılan operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan ve sorgusunda iki kez toplam 40 gram uyuşturucu madde ithal ettiğini kabul eden sanık Şahin Şeker aleyhindeki dava dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

Başkan Ömer Güran, Yargıç Gökhan Asafoğulları ve Yargıç Meltem Dündar’dan oluşan heyet, oy çokluğu ile sanık hakkındaki kararını verdi.

Başkan Güran ve Yargıç Gökhan Asafoğulları, sanığa hapis cezası vermeyi uygun görürken, Yargıç Dündar sanık hakkında denetimli serbestlik yasasından yararlanması yönünde karar verdi.

Bir dönem başarılı bir futbolcu olan ancak bağımlılık yüzünden sporu bırakmak zorunda kaldığı belirtilen Şeker 9 ay hapse mahkûm edildi.

Miktar kararda etkili oldu

Kararı okuyan Yargıç Gökhan Asafoğulları, Şahin Şeker’in Mart ayında telefonda anlaştığı bir kişi aracılığı ile Güney Kıbrıs’tan bin TL karşılığı 30 gram bonzai, yine bin TL karşılığı 10 gram hintkeneviri aldığını anımsattı.

Asafoğulları, sanığın Nisan ayında yakalandığını, operasyon esnasında tasarrufundaki uyuşturucuyu yutmaya çalıştığını ifade etti.

Sanığın, yakalandıktan sonra suçunu kabul ettiğini, tedaviye başladığını ve bu yönde mahkemeye doktor raporu sunduğunu kaydeden Asafoğulları, sanığın ayrıca Denetimli Serbestlik Yasası’ndan yararlanmayı talep ettiğini açıkladı. Şeker’in sporcu olduğunu ancak bağımlılık yüzünden sporu bıraktığını, sabıkasız olduğunu, yeni evli ve eşinin 7 aylık hamile olduğunu kaydeden Yargıç, bu hususların hafifletici etken olarak değerlendirildiğini belirtti.

Yargıç, sanığın yasadan yararlanma talebini değerlendirdiklerini ancak ithal ettiği uyuşturucu madde miktarının 40 gram olduğunu, bu tutarın yasada öngörülen tutardan fazla olduğunu belirterek, sanığa hürriyeti bağlayıcı ceza vermeyi uygun gördüklerini açıkladı.

Asafoğulları, sanığı uyuşturucu madde “ithal, tasarruf ve alma” suçlarından 9 ay hapse mahkûm ettiklerini belirtti.

Dündar’ın kararı azınlık kaldı

Yargıç Meltem Dündar da azınlıkta kalan kararını okudu.

Dündar, Şeker’in ithal ettiği toplam 40 gram uyuşturucu maddeyi Esentepe’de boş araziye gömdüğünü, oradan azar azar çıkararak içtiğini, mahkemede sanığın kullanıcı olduğuna ve taciri amaç gütmediğine dair savunma tarafından olgular sunulduğunu, iddia makamının da bu olgulara itiraz etmediğini belirtti.

Yargıç, sanığın uyuşturucu maddeyi sadece kişisel kullanımı için ithal ettiğine kanaat getirdiğini, Denetimli Serbestlik Yasasında bir kişinin sadece kişisel kullanımı için uyuşturucu bulundurduğunun ispatı halinde yasadan yararlanabileceğinin belirtildiğini kaydetti.

Yargıç, bu huşuları dikkate alarak sanığın Denetimli Serbestlik Yasasından yararlanması yönünde karar verdiğini açıkladı.

Havadis