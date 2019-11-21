9 AYDA 2 BİN 700 KİŞİYE VATANDAŞLIK VERİLDİ!

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, son 9 ayda 2 bin 700 kişiye yurttaşlık verildiğini açıkladı. Baybars bu açıklamaları Diyalog Tv’de Aytuğ Türkkan’ın konuğu olduğu programda yaptı. Baybars, eylül ayında 448, ekim ayında ise 381 kişiye yurttaşlık verildiğini söyledi. Bir yıl önce 2018'de 2 bin 314 kişiye yeni yurttaşlık verildiğini söyleyen İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, "Bu yıl bu sayı aşıldı" derken, 1 Ocak - 30 Eylül 2019 döneminde 2 bin 700 kişiye yurttaşlık verildiğini teyit etti. Bu yurttaşlıklarının ne kadarının Bakanlar Kurulu, ne kadarının Bakanlık kararı ile olduğu ise açıklanmadı. "Çok fazla başvuru var" diyen Bakan Baybars, özellikle yurttaş olanların eş ve çocuklarına dair de bekleyen işlemler olduğunu söyledi.



