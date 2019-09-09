9 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Haftanın ilk günü sizin için hep tehlikeli olmuştur. Bugün de biraz stresli bir gün olacak. Lütfen bu sebeple sözlerinize dikkat edin. Hiç yerinden oynamasını istemediğiniz taşları tekmeleyip durmayın. İş hayatınızdaki bazı değişimler, sizi, eviniz ve aileniz ile alakalı konularda karar almaya zorlayabilirler. Bugün arkadaşlarınız ile zaman geçirmek size çok iyi gelecektir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Akılcı bir gününüzdesiniz. Zihinsel enerjiniz çok yüksek. Ancak iş duygusallığa gelince bir tedirginleşiyorsunuz. Partneriniz ile alakalı konuları özel olarak didiklemek istiyorsunuz. Düşündüklerinizi ve duygularınızı güzelce birleştirebilir ve partnerinize aktarabilirseniz, bugün ilişkiniz için bir dönüm noktası olabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bir süredir sorunlar yumağı duygusal dünyanızı alt üst ediyor. Partneriniz ile işler yolunda gitmiyorsa ikinize de nefes payı vermenizde fayda var. Aileniz konusunda normale göre daha hassas olacağınız bir gün sizi bekliyor. Kendinizi onlarla iyi hissedeceğinizi düşünüyorsanız, bugün kesinlikle zamanınızı onlara ayırın. Maddi kaynaklarınızı kökten değiştirecek gelişmelere imza atabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

İletişim konusunda oldukça güçlüsünüz ve bugün de duygularınızı dile getirmekte zorlanmayacağınız bir gün olacak. Kalbinizden konuşup, kalplere hitap edeceksiniz. Evinizde kendinizi çok mutlu hissediyorsunuz. Bugün evinizi güzelleştirmek için bir şeyler yapabilirsiniz. Belki biraz alışveriş veya evinizde bir takım tadilatlar söz konusu olabilir. Bugün kritik anlaşmalara imza atmamaya çalışın.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Duygusal anlamda ne kadar şanssızsanız maddi anlamda tam tersi bugün oldukça şanslısınız. Finansallar konusunda korkmadan yeni adımlar atabilirsiniz. Yeni anlaşmalar, satış yapmak, sunum yapmak, performans sergilemek için çok uygun bir gündesiniz. Partneriniz ile alakalı bir takım sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor. Ona açık olmalısınız aksi takdirde sizi üzecek sonuçlar yaşanabilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Aşk hayatınızda beyaz atlı prensi beklemekten vazgeçin. Çünkü bu kibirli tavrınız nedeniyle çevrenizde olup bitenleri görmüyorsunuz. Bugün iş yerinizde alacağınız bazı haberler yepyeni kararlar almanıza sebep olabilir. Her ne kadar güçlü bir yapınız olsa da kendinize özen göstermelisiniz. Sağlığınız konusunda ihmal ettiğiniz şeyler varsa bugün başınızı ağrıtabilirler.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bu hafta da sizi yine zorlu günler sizi bekliyor. Zorluklarına rağmen bu dönem ciddi hayat tecrübeleri elde edeceksiniz. Ne öğrenirseniz kardır diyerek, bugün sizi ne kadar zorlarsa siz de bir o kadar hayatı zorlamalı, ayağa kalkıp savaşmalısınız. Bugün ektikleriniz gelecekte biçtikleriniz olacaklar. Duygusal birikimleriniz sağlık sorunlarınıza sebep olabilir, rahatlamaya çalışın.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Haftaya aşk hayatınızın size kattığı huzurla başlıyorsunuz. Derin derin yol almaya devam ediyorsunuz. Planlarınız tıkır tıkır işliyor. Her sorunun üstesinden gelecek gücünüz var. Kendinizi sağlık açısından da güçlü hissettiğiniz bir gün. Özellikle kariyerinizle alakalı aksiyon almak, yeni adımlar atmak, talepte bulunmak için çok uygun bir gün sizi bekliyor.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bu hafta enerjiniz çok yüksek olmayacak. O nedenle işlerinizi mümkün olduğunca planlı yürütmeye gayret etmelisiniz. Gün içerisinde umutsuzluğa kapıldığınız, endişe duyduğunuz anlar yaşayabilirsiniz. Derin bir nefes alın ve en karanlık gecelerin ardından yine güneş doğduğunu unutmayın. Ailenizin yanı bu sıralar size en iyi gelecek yer. Uykularınıza dikkat.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Empati güzel şeydir ancak çok ince düşünüyorsunuz. Sanki bir sis bulutunun içerisinde yüzüyorsunuz bu ara. Önce partnerlik ilişkileri ile alakalı kafanızdaki soru işaretlerini çözmelisiniz. O zaman bu karışıklıklarınız bir nebze olsun geçecektir. Kendinizi rahatlıkla ve güzelce ifade edebileceğiniz bugünü iyi değerlendirmelisiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Enerjiniz yüksek başladınız haftaya. Mantığınızın da yardımıyla önemli işlere imza atacaksınız. Kendinizi ön plana çıkarabileceğiniz bir gün sizi bekliyor. İlişkilerdeki bulanıklıklarınızın yaşam kalitenize yansımasına izin vermiyorsunuz. Bu dönem gayet güçlüsünüz. Duygusal anlamda da kendinizi iyice terbiye ettiniz. Kendi değerinizi sakın hafife almayın.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün sizin için önemli kararların arifesi. İçinizdeki ışığa güvenin. Hayatın size sunduklarından yeterince almasını biliyorsunuz zaten. Bugün siz, az konuşun çok gülümseyin. Sanatsal faaliyetler için çok uygun bir gün.