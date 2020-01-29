9 GÜN SONRA BULUNDU!
Havinsu Kurtal bulundu
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20 Ocak’ta kayıp olduğu açıklanan 14 yaşındaki Havinsu Kurtal bulundu.
Polis bülteninde yer alan haebere göre, 20.01.2020 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin Havinsu Kurtal, bulunarak Sosyal Hizmetleri Dairesi yetkilileri huzurunda ailesine teslim edildi.
Konuyla ilgili polisin soruşturması devam ediyor.
Etiketler : Havinsu KURTAL, kayıp, bulunma
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