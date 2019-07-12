9 KİŞİ TUTUKLANDI!
Zanlılar bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacak
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Başkent Lefkoşa’da bir aracın bagajında ölü bulunan 33 yaşındaki Nijerya uyruklu Obasanje Adeola Owoyalr ’ın öldürülmesi olayı ile ilgili polis 9 kişiyi tutukladı.
Zanlılar bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacak.
Adeola Owoyalr ’ın cesedi, 8 Temmuz Pazartesi günü Lefkoşa okullar yolu üzerinde Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu yanında bulunan toprak alanda park halinde bulunan bir salon aracın bagaj kısmında tespit edilmişti.
Etiketler : Başkent Lefkoşa, basanje Adeola Owoyalr, cinayet, mahkeme
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