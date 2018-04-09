9 NİSAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Geleceğe yönelik istekleriniz yönünde daha pozitif ve akılcı olabilirsiniz. Bugün arkadaşlıklar ve gruplar hayatınıza daha olumlu imkanlar getiriyor. İşte geleceğe yönelik öneri ve tekliflerle ilgilenebilirsiniz. Akşama doğru kendinize daha çok zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Somut ve kazançlı sonuçlar elde etmek zor olmayacak.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Aile içinde hararetli konuşmalar, tartışmalar olabilir. Olaylar karşısından daha esnek ve sakin kalmaya bakın. Gün içinde gerginliklere karşı daha yapıcı olmakta yarar var. Güven arayışı içine girebilirsiniz. Bugün toprak ve gayrimenkullerle ilgili konular da öne çıkabilir. Akşam saatlerine doğru işlerinizi tamamlaya çalışmak size daha iyi gelecek.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Yeniliklere açık olacağınız bir gündesiniz. Zihinsel konulara odaklanmış durumdasınız. Biraz kafanızı dağıtmak için arkadaşlarınız ile zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Kişisel harcamalarınızda artış olabilir. Öğlen saatlerinde ikili ilişkilerinizde daha rahat ve anlayışlı olmaya çalışın. Bugün uzaklarla ya da eğitimle ilgili konular da ilginizi çekebilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün duygusal beklentilerinizde daha gerçekçi olmalısınız. Ailenize karşı daha duyarlı, daha sevecen olabilirsiniz. İş konularında yeni fırsatlar, yeni girişimler olabilir. Ancak ortaya çıkan değişiklikler karşısından endişelerinizi paylaşmaya özen göstermelisiniz. Akşam saatlerinde kendinizle baş başa kalmak isteyebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Eşinizle ilgili konularla daha çok ilgilenebilirsiniz. Daha olumlu ve karşılıklı anlayışın olduğu zamanlar var. Yeni ve yapıcı konular gündeme gelebilir. İlişkilerinizde dengeye oturtmanız gereken olaylar yaşayabilirsiniz. Öğlen saatlerinden itibaren ortaklaşa konularda çok daha duyarlısınız. İlerleyen saatlerde beklentilerinizin farkında olmaya özen gösterin. Abartılı şeylerden kaçınmanızda fayda var.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Geleceğe dair endişe duyduğunuz konular gündeminize gelebilir. Kazançlarınız ile ilgili yeni projeleri hayatınıza katmak isteyebilirsiniz. Finansal konularla ilgili beklenti içinde olabilirsiniz. Yeni bir iş konusu içine girmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde bazı konularda kararsızlık yaşayabilirsiniz. Beraber çalıştığınız kişilerle daha çok ilgilenmeniz gerekebilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Yurt dışı konular bugün gündeminizi daha çok etkileyebilir. Gelecek ile ilgili planlarınızda yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Olaylara daha akılcı yaklaşabilirsiniz. İyi değerlendirildiğinde sonuçlar istediğiniz gibi gerçekleşebilir. Arkadaşlarınız ile birlikte keyifli planlar yapabilirsiniz. Ancak kendi fikirleriniz söz konusu olduğunda esneklik göstermeyi de ihmal etmemelisiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

İş hayatınız ile ilgi yeni plan ve projeler sizi yüksek beklentiler içine sokabilir. Bu doğrultuda yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Gün içinde daha esnek olmaya bakın. Sakin kalmaya çalışmalısınız. Arkadaşlarınız ve dost çevreniz size yardımcı olabilir. Ev ve iş arasında daha olumlu bir denge kurmaya bakmalısınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

İş hayatınızda üstleriniz ve arkadaşlarınız tarafından destekleniyorsunuz. Hayatınızın gidişatı ile ilgili düşünürken yenilikler ve yeni fikirler aklınıza gelebilir. Değişiklik yapacağınız imkanlarınız olabilir. Öğlen saatlerinde yakın çevrenizde hareket ve daha çok ziyaret söz konusu olabilir. Etrafınızdaki kişilere karşı daha doğal olmaya çalışmalısınız.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Planlarınızı tekrar gözden geçirebilirsiniz. Size yararı olacak, daha çok fayda getirecek planlar yapabilirsiniz. Belirsiz konuları netleştirmek isteyeceksiniz. İlişkilerinizde sizi aşağı çeken kişilere dikkat etmelisiniz. Daha fazla destek arıyorsunuz. Daha sakin ve dingin olmak isteyebilirsiniz. Elinizdeki maddi kaynakları daha akılcı değerlendirmeye bakın.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Uzun süredir hayata geçirmek istediğiniz düşünceleriniz için uygun bir gündesiniz. Bugün yeni başlangıçlar yapmak için kuvvetli bir istek duyabilirsiniz. Sizin için önemli olan konulara öncelik vermek istiyorsunuz. Belki sağlığınız ile ilgili konular ortaya çıkabilir. Gün içinde duygusal durumunuzda dalgalanmalar olabilir. Eve ya da annenize ait işler de önem kazanabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Kazancınız ve harcamalarınız arasındaki dengeyi korumak adına gereksiz harcamalardan kaçınmanız yararınıza olacaktır. Gün içinde tartışmalar yaşanabilir, bu nedenle fazla büyütmemeye özen gösterin. Yeteneklerinizi göz ardı etmemelisiniz. Sakin davranmak ve kendi iç sesinizi dinlemek size iyi gelecek. Sezgileriniz daha çok işe yarayabilir.