9 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün eşinizle ilgili olaylarda biraz zorlanabilirsiniz. Gizli kalması gereken işler gündeme gelebilir. Siz birlikteliklerinizde daha güçlü ilişkiler kurmak isteyebilirsiniz. İş hayatınız daha fazla ön plana çıkabilir. Ön planda olduğunuz işlerinizi halletmek isteyebilirsiniz. Aşk hayatınız renklenebilir. Kişisel konularda baskıcı davranabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Çalışma ortamınızdaki koşullar sizi yorabilir. Sorumluluklarınızı iş arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Mücadele gerektiren durumlarla başa çıkmakta zorlanabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konularda dikkatli olmalısınız. Baskıcı bir tutum izlememenizde fayda var. Eşinizle ilgili konularda gelişmeler olabilir. Aşk hayatınızda gelişmeler var.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün kendinizi daha yaratıcı hissedebilirsiniz. Çocuklarınızla birlikte programlar yapabilirsiniz. Zevk aldığınız şeyler için alışverişe çıkabilirsiniz. Gün içinde sorumluluklarınız artabilir. Finansal konularda zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Başarılı olmak için mücadele vermeniz gerekebilir. Yorucu koşullar söz konusu.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün ev hayatınızla ilgilenebilirsiniz. Ailenizle ilgili durumlar gündeminizi meşgul edebilir. İçinize kapanacağınız konularla uğraşabilirsiniz. İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda en iyisini yapmak için çalışabilirsiniz. Eşinizle ilgili konularda dikkatli olmalısınız. Sizi baskılayan durumlar ortaya çıkabilir. Göz önünde olmak isteyebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Zihinsel konular sizi yorabilir. Yakın çevrenizdeki olaylarla ilgilenebilirsiniz. Bugün sözleşmeler gündeme gelebilir. Gün içinde ev hayatınızdaki sorumluluklarınız sizi yorabilir. İş hayatınızda üstlerinizden destek görebilirsiniz. Çalışma hayatınızda baskıcı bir tutum izleyebilirsiniz. Ailenizden alacağınız desteklerle başarılı bir gün geçirebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün parasal konularla ilgilenebilirsiniz. Yeni maddi kaynaklarla ilgili düşünceler içinde olacağınız bir gün. Sorumlu olduğunuz konularda yardım alabilirsiniz. İşlerinizde sorumluluklarınız artabilir. Mücadele verdiğiniz konuların daha fazla üstüne gidebilirsiniz. Aşk hayatınızdaki gelişmeler sizi biraz dağıtabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Kişisel olarak önem verdiğiniz konulara zaman ayırabilirsiniz. İkili ilişkileriniz gündeme gelebilir. Yeteneklerinizi kullanarak işlerinizin üstesinden gelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha güçlü ilişkiler kurmak isteyebilirsiniz. Otorite figürleri ile gün içinde olumlu görüşmeler yapabilirsiniz. Aile konularında zorlanmalar olabilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Gün içinde stresler yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızda zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Sizi zorlayan olaylar gündeme gelebilir. Kendinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde riskli koşullardan uzak durmalısınız. Karar almanız gereken durumlarda destek alabilirsiniz. Mücadele vermeniz gereken konularda cesaretli davranabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün geleceğinizle ilgili konularda alternatif planlar yapabilirsiniz. Fikirlerinizle ilgili mücadele verebilirsiniz. Arkadaşlarınıza zaman ayırmak size iyi gelecek. Gün içinde mücadele edeceğiniz konularda daha dikkatli davranmalısınız. Alternatif planlar yapabilirsiniz. İşlerinizi en iyi hale getirmek için çaba gösterebilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün sorumlu olduğunuz konularda daha çok çaba sarf edebilirsiniz. İşlerinizdeki yükleriniz artabilir. Başarılı olmak için çalışacağınız bir gündesiniz. İlişkilerinizde daha baskın olma isteği içinde olabilirsiniz. Göz önünde olmak ve başarılı görünmek isteyeceksiniz. İlişkilerinizde kontrolünüzü kaybetmemelisiniz. Bürokrasi ile ilgili konularda yardım alabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün sosyal konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara daha güçlü yaklaşabilir ve sonuca bağlamak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili işlere temkinli yaklaşmanızda fayda var. İkili ilişkilerinizde baskın davranabilirsiniz. Bazı konularda engellendiğinizi düşünmek sizi hırçınlaştırabilir. Ani tepkilerden kaçının.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün endişe duyduğunuz konular sizi rahatsız edebilir. Ortaklı konularda mücadele gerektiren koşullar oluşabilir. Geleceğinizle ilgili konularda kontrolü ele almak isteyebilirsiniz. Arkadaş çevrenizden yeni bir ilişki başlangıcı gündeme gelebilir. İlişkilerinizi güçlendirmek için daha fazla mücadele içinde olabilirsiniz.