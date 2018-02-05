9 SALDIRGAN NEREDE GEZİYOR?

22 Ocak’ta Afrika Gazetesi’ne yönelik linç girişimi, ardından da Meclis damına çıkarak bayrak açıp tekbir getirme olayı sonrasında tutuklanıp cezaevine gönderilen 6 zanlıya karşın, aranan 9 kişinin hala polis tarafından tutuklanmamasına tepki artarak sürüyor.

Deniz ABİDİN

Afrika Gazetesi’nin Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonla ilgili kullandığı manşete tepki gösteren eylemcilerin 22 Ocak’ta Afrika Gazetesi önünde toplanarak gazeteye taş atarak linç girişiminde bulunması hala tartışılırken, polisin 6 kişiyi bir hafta sonra tutuklaması, olaylara adı karışan 9 kişiyle ilgili belirsizlik tepkilere neden oluyor.

9 kişi hala tutuklanmadı

Yaşanan olayların ardından AK Hataylılar Derneği Başkanı Mehmet İpek’in de aralarında olduğu Ahmet Türkmen, Ümit Taş, Oktay Güney, Abdülhadi Doğan ve Bayram Ak olaydan bir hafta sonra tutuklanmıştı. Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, Polis ve Savcılığın 6 zanlının kefaletle serbest kalmaları yönündeki talebine karşılık, zanlının tutuklu yargılanmasına karar vermiş ve davaları görüşülünceye kadar 1 ayı aşmayacak şekilde cezaevine göndermişti. Bu olayın ardından polis, olaylara karıştığı gerekçesiyle 9 zanlıyı daha aradığını açıklamış ancak aradan geçen yaklaşık 2 haftalık süreye karşın herhangi bir tutuklama yapılmadı.

BKP Genel Başkanı İzcan:“Cezaevinde ziyaret edildiler”

Olayla ilgili süreci Yeni Bakış’a değerlendiren Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, yaşananların demokrasinin ve hukuk devletinin işlemediğinin göstergesi olduğunu vurguladı. İzcan, eylemlerde terör estirildiğini, Cumhurbaşkanı’nın bu işi defalarca sorgulamak zorunda bırakıldığını belirtti. İzcan, Cumhurbaşkanının ve basının sorgulamasıyla tutuklamaların yapıldığına dikkat çekerek, buna karşın tutuklamaların devam etmediğini söyledi. İzcan, TC Elçiliği Müsteşarı ve YDP Milletvekilleriyle birlikte vandalizmi ve faşist saldırıyı gerçekleştirenleri ödüllendirmiş gibi Cezaevinde ziyaret ettiğini de anımsattı.

“Polis Genel Müdürü görevden alınmalı”

İzcan, polisin bazı çalışmalarının zorlamayla yapıldığını ifade ederek, söz konusu 9 kişinin hala tutuklanmamasının bunun bir göstergesi olduğunu belirtti. İzzet İzcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu bize şunu gösteriyor ki polis bir an önce sivile bağlanmalıdır. Anayasa değişmelidir. Sivil otorite iktidar olarak yetkilerini kullanması gerekir. Bunlar KKTC’de yoktur. Bütün bu sıkıntıların kaynağı iç ve dış güvenliğin, istihbaratın başta Kolordu olmak üzere TC Hükümetine ve TSK’ya bağlı olmasıdır. Burada gerçek anlamda bağımsız, egemen ve demokratik bir devlet yoktur. Statüko dediğimiz bu yapının değişmesi için kararlı mücadele etmemiz gerekir.”

İzcan, tüm bu yaşananlara rağmen hala Polis Genel Müdürünün görevde olduğunu ifade ederek, bugün kurulan dörtlü koalisyon hükümetinin ilk yapacağı işin Polis Genel Müdürünü görevden almak olduğunu söyledi.

“Sorun rejim sorunudur”

Demokratik bir hukuk devleti yapısı içine girilmesi gerekliliğine işaret eden İzcan, “Talebimiz budur” dedi. İzcan, bu olmadığı sürece Kıbrıslı Türklerin yönetimde söz sahibi olmasının mümkün olamayacağını belirterek, “Sorun rejim sorunudur, düzen sorunudur, sistem sorunudur” diye konuştu. “Afrika Gazetesi önünde yapılan eylemleri TC Elçiliği organize etmiştir” diyen İzcan, eylemlerin TC Cumhurbaşkanı’nın talebi ile gerçekleştiğini anımsattı. İzcan, ülkedeki yönetimi ve erki Kıbrıslı Türklerin elde etmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, bunun için çalışılması gerektiğini kaydetti.

“Tutuklamaların arkası gelmezse bundan cesaret alacaklar”

6 kişinin bir ayı geçmeyecek şekilde tutuklu yargılanması kararının sonucunda söz konusu kişilerin yargı sürecinin çok yakında başlayacağını belirten İzcan, yargının da kendi sınavını vereceği bir sürece girileceğini söyledi. İzcan, söz konusu kişilerle birlikte diğer 9 kişinin de tutuklanarak maksimum cezaya çarptırılmaları için basına da halka da görevler düştüğünü söyledi. İzcan, “Bunlar yapılmazsa bu fanatik çevreler bundan cesaret alarak bu tarz eylemlerine devam edeceklerdir. Yasayı ellerine alarak istediklerini linç etme hakkını kendilerinde bulacaklardır” diye konuştu.

YKP Parti Meclisi üyesi Durduran:“Geri kalmış bütün ülkelerde görülüyor”

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Parti Meclisi üyesi Alpay Durduran ise, yaşananlarla ülkede Meclis’in bile güven altında olmadığı ve kendisini koruyacak önlemleri alamadığının ortaya çıktığını belirterek, basının da hedef tahtası olduğunu söyledi. Durduran, genel anlamda bir gerginliğin hakim olmakla birlikte birçok siyasi olmayan davaların ortaya çıkmaya başladığını kaydetti. Durduran, bunların birbirlerini beslemekte olduklarına dikkat çekerek, bunun geri kalmış bütün ülkelerde görülmekte olduğunu söyledi. Durduran, yozlaşmayla hukuk dışına kaçmakla ne kadar yardım edilirse edilsin huzura kavuşulamayacağının görülmekte olduğunu ifade ederek, Afrika ülkelerinde yaşananları bunlara örnek gösterdi.

Durduran, uluslararası kurumların bu tarz ülkeleri her zaman izlemekte olduğuna vurgu yaparak, düzelmeleri için özel programlar uygulamaya çalışıldığını söyledi.

“Polis suçluları yakalama gibi bir çaba içinde değil”

Durduran, Afrika Gazetesi ve Meclis önünde yaşananlara bakıldığında, herkesin önünde yapılan polisin de izlemesine karşın, suçluları yakalama gibi bir çaba içine girmediğini kaydetti. Durduran, Cumhurbaşkanının müdahalesiyle 6 kişinin tutuklandığını belirterek, şunları belirtti, “Kendisini kutlarım ancak yetkililer bu durumu görmüşler fakat önlem alamamışlardır. Burada hem cehalet egemendir hem de isteksizlik vardır. Bunda etkili olan diğer yön ise ülkenin uzaktan kumandayla yönetilmesidir. Büyükelçiliğin de bu işe müdahil olduğu görülmektedir. O nedenle alınan karşı önlemler görülüyor ki göstermelik olarak kaldı. Adaletin tecelli ettiğini halk görmek ister.”

“Esas olan hukukun üstünlüğünün sağlanması”

Durduran, hukukun tecelli etmediğini gösteren tavırların ortada olduğunu belirterek, olayın polisin sivile bağlanıp bağlanmamasından öte, hukukun üstünlüğünün sağlanması konusu olduğunu kaydetti. Durduran, polisin hiçbir şeyden sorumluluk almadığına dikkat çekerek, polisin güvenlik kuvvetlerine bağlı olarak çalışmasından dolayı bu işte sorumluluğu olduğunu söyleyemediğini belirtti. Durduran, şöyle devam etti, “Polis istihbaratının şimdiye kadar bir yolsuzluk için harekete geçtiğini, bir şeyleri ortaya çıkardığını ve bu konuda Savcılığa gidilerek soruşturma başlatıldığını görmedik. Tek memnun olduğumuz şey Kıbrıslıların bu konularda memnun olmadıklarını gösteren çıkışlarıdır. Ancak bu yeterli değildir, umutlu olamıyoruz.”

Yeni Bakış