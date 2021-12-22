9 Sendika yarın Meclis önünde eylem yapacak

“Zamları, pahalılığı ve TL’nin değer kaybının yarattığı olumsuz etkiyi protesto etmek” için dokuz sendika yarın Meclis önünde eylem yapacak.

Yarın 14.30’da yapılacak eyleme; Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN), Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN), Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN) katılacak.

TAK