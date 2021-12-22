Lefkoşa12 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. 9 Sendika yarın Meclis önünde eylem yapacak
9 Sendika yarın Meclis önünde eylem yapacak

9 Sendika yarın Meclis önünde eylem yapacak

9 Sendika yarın Meclis önünde eylem yapacak

A+A-

“Zamları, pahalılığı ve TL’nin değer kaybının yarattığı olumsuz etkiyi protesto etmek” için dokuz sendika yarın Meclis önünde eylem yapacak.

Yarın 14.30’da yapılacak eyleme;  Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN), Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN), Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN) katılacak.

TAK

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.