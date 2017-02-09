9 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün kendinizi ifade edebilmek için başkalarıyla daha fazla bir araya gelebilirsiniz. Kendi fikirlerinizi yaymak isteyebilirsiniz. Sorumluluğunu aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşabilmek için yaratıcılığınızı kullanacağınız zamanlar olabilir. Gün içinde işlerinizi daha iyi hale getirmek için çabalayacaksınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Ailevi konularda iletişimin yoğun olduğu bir gündesiniz. Geçmişle alakalı konular açılabilir. Kendi fikirlerinizi ortaya koymakta fazla ısrarcı davranabilirsiniz. Gün içinde sorumluluk gerektiren işlere yönelebilirsiniz. İşlerinizi tamamlamak için daha fazla mücadele içinde olabilirsiniz. Kişisel olarak önem verdiğiniz konularda değişiklikler olabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün çevrenizdekilerle iletişim halinde olabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Ticari görüşmeler yapacağınız zamanlar var. İkili ilişkilerinizde dikkat etmenizde fayda var. Duygusal olarak kendinizi ifade etmek isteyebilirsiniz. İşlerinizde alacağınız kararlar işlerinizi tamamlamak üzere olabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün maddi kaynaklarınızla ilgili harekete geçmek isteyebilirsiniz. Başkalarıyla daha fazla paylaşım içinde olabilirsiniz. Gün içinde yeteneklerinizi kullanmak isteyeceğiniz işlere yönelebilirsiniz. İlerlemenizi sağlayacak akıcı temalar söz konusu. Duygusal olarak kendinizi rahat hissedebilirsiniz. İşlerinizde değiştirmek istediğiniz şeyler için uygun bir gün.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular ön plana çıkabilir. Yeni başlangıçlar yapmak için harekete geçebilirsiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmek için hedefler koyabilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmenizde fayda var. Hayatınızı etkileyecek konularda kararlar almak isteyebilirsiniz. Duygusal anlamda kendinizi keyifli hissedebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Elinizde olmayan nedenlerden dolayı stresler yaşayabilirsiniz. Karar vermeniz gereken konular sizi biraz zorlayabilir. Bazı konuları kabullenmeniz gerekebilir. İşlerinizi toparlama fırsatı bulabilirsiniz. Farklı konular ilgilenebilirsiniz. Arkadaşlarınıza zaman ayırmak size iyi gelebilir. Ticari konulara dikkat etmenizde fayda var.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. Arkadaşlarınızla birlikte olmak isteyebilirsiniz. Gelecek hayallerinizle ilgili organize olabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler beklentilerinizi karşılayabilir. Gün içinde akıcı temalar söz konusu. Tamamlanması gereken konuları sonuca bağlayabilirsiniz. Teknik konularla ilgilenebilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

İş hayatınızla ilgili sorumlu olduğunuz konuları çözebilirsiniz. Fikirlerinizi üstlerinizle paylaşmak isteyebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için kadınlardan destek alabilirsiniz. Gün içinde annenizle ilgili konular gündeme gelebilir. Ticari konularda eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Duygusal konularda ani değişiklikler sizi etkileyebilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün yaratıcılığınız güçlü olabilir. Gün boyu yeni ufuklara açılmak için hayaller içine dalabilirsiniz. Yeni konulara ilgi duyacağınız ve araştıracağınız bir gündesiniz. Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir. İşlerinizi sonuca bağlamak için çaba gösterebilirsiniz. Kişisel konularda daha özgün davranabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Endişe duyduğunuz konular bugün keyfinizi kaçırabilir. Finansal konularda yeniden harekete geçmek isteyebilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Duygusal yönden sizi bağlayan durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ticari konularda anlaşmalar söz konusu. Eğitimle ilgili konularda kararlar alabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı kullanmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde hayallere kapılacağınız zamanlar olabilir. Paylaşım içinde olmak size iyi gelebilir. İşinizdeki teknik konularla ilgilenebilirsiniz. Yeni eğitim konuları gündeme gelebilir. Kadınlardan destek alabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Çalışma hayatınızdaki sorumlu olduğunuz konuları toparlamak isteyebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla daha fazla paylaşım içinde olacağınız bir gündesiniz. Gün içinde yapacağınız planlar ilerlemenizi kolaylaştıracaktır. Duygusal konularda almanız gereken kararlar olabilir. Teknik işleri sonuca götürmek isteyebilirsiniz. Kardeşlerinize zaman ayırın.