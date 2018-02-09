9 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün geleceğinizle ilgili konularda karar almakta zorlanabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte zaman geçirmek keyifli olabilir. İkili ilişkilerinizde uyumu yakalayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda başarılı olmak için mücadele verebilirsiniz. Çevrenizden istediğiniz desteği görebilirsiniz. Harcamalarınızı abartmayın.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Ortaklı konularda işleriniz istediğiniz hızda ilerlemeyebilir. Çalışma hayatınızda vereceğiniz mücadeleler sizi yorabilir. Finansal konularda yenilenme içinde olabilirsiniz. Gün içinde rahatlamak için kendinize fırsat tanımalısınız. Duygusal konularda gelişmeler olabilir. Birlikte çalıştığınız işlerde sonuçlandıramadığınız konular keyfinizi kaçırabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Eşinizle birlikte keyifli bir gün planlayabilirsin. Gün içindeki değişim içinde olduğunuz konular sizi duygusal olarak etkileyebilir. Çocuklarınızla zaman geçirmek iki tarafa da iyi gelebilir. Sevdiğiniz konulara zaman ayırın. Sanatsal konularla ilgilenebilirsiniz. Birlikte olmaktan zevk aldığınız kişilerle zaman geçirmeye çalışın.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Çalışma hayatınızda sorumluluklarınız artabilir. İşlerinizi iyi hale getirmek için çaba sarf etmeniz gereken bir gündesiniz. Gelecek yönünde yaptığınız planlarda sonuçlanmayan durumlar olabilir. Keyif aldığınız şeylere zaman ayırın. Yaratıcılığınızı kullandığınız işlere yönelebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Gün içinde farklı konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Kendi içinizdeki enerjiyi dışa vurmak isteyebilirsiniz. Bugün keyif aldığınız konulara zaman ayırmak size iyi gelecektir. Çocuklarınızla zaman geçirebilirsiniz. Hayallerinizin peşinden gitmek isteyebilirsiniz. Sevdiğiniz konular için harcama yapabilirsiniz. Sanatsal aktivitelere katılabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün ev hayatınızla ilgili işlerinizde zaman harcayabilirsiniz. Toparlanması gereken işleri bitirmek için uygun bir gündesiniz. İş hayatınızdaki işleriniz için mücadele gerektiren süreçler olabilir. Maddi konularınızla ilgili yeni kararlar almayın. Sevdikleriniz için harcama yapabilirsiniz. Ailenizle birlikte zaman geçirebilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün zihinsel konularda fazla aktif olabilirsiniz. İş hayatınızda sözleşmeler gündeme gelebilir. Yakın çevrenizle birlikte program yapabilirsiniz. Keyif aldığınız konularla ilgilenebilirsiniz. Yeni işlere başlamak yerine toparlanması gereken işlere zaman ayırabilirsiniz. Gün içinde kardeşlerinize destek olacağınız konular olabilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün parasal kaynaklarınızla ilgili konularda toparlamanız gereken işlere yönelebilirsiniz. Yetenekli olduğunuz konularda daha fazla sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Gelecek yönünde planlar gündeme gelebilir. Tutkulu olduğunuz konularda destekler alabilirsiniz. İşlerinizle ilgili konuları geliştirebilirsiniz. Bazı işlerinizde aksamalar olabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün kişisel konularla ilgilenebilirsiniz. Hassas olduğunuz konulardaki gelişmeler sizi tatmin etmeyebilir. Sevdiğiniz insanlara zaman ayırabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda arkadaşlarınızdan destek görebilirsiniz. Gelecek planlarınızla ilgili değişimler sizi duygusal olarak etkileyebilir. İşlerinizi ilerletmek için olumlu gelişmeler olabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün duygusal konularda keyiflisiniz. Uğraştığınız işlerinizde daha fazla çaba göstermeniz gerekebilir. Sevdiğiniz kişiyle birlikte uyumlu bir gün geçirebilirsiniz. İşlerinizdeki aksaklıklar işlerinizin uzamasına neden olabilir. Maddi konularda sonuç beklememenizde fayda var. Toparlamanız gereken işlere yönelmenizde fayda olabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün geleceğiniz ilgili kararlar almak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eğitimler gündeme gelebilir. Başkalarından alacağınız yardımlar gün içinde size yardımcı olabilir. Gün içinde arkadaşlarınızla program yapmak size iyi gelebilir. İşlerinizi toparlayabilirsiniz. Uzayan işleriniz için alternatif planlar yapmanız gerekebilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün iş hayatınızla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumluluklarınızda artış sizi motive edebilir. Bazı işlerinizde sizden daha yetkin kişilerden destek alabilirsiniz. Duygusal anlamda yorulduğunuzu hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinize zaman ayırabilirsiniz. Sanatsal aktivitelere katılabilirsiniz. İşlerinizdeki yavaşlama keyfinizi kaçırabilir.