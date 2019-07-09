9 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugünlerde içinde bulunduğunuz bazı durumlar sizi tatmin etmiyor olabilir. Kendinize, amaçlarınıza veya iş hayatınıza daha fazla hizmet edeceğini düşündüğünüz özellikler geliştirmek isteyebilirsiniz. Bunun için daha disiplinli olmanız gerekecek. Özel hayatınızda ise beklenmedik gelişmeler söz konusu. Kapanan defterler her an yeniden açılabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Güne gergin bir başlangıç yapabilirsiniz. İlişkilerinizi daha dengeli ve sakin bir tavırla yönetmenizde fayda var. Gün içinde bazı işlerde daha temkinli adım atmak, biraz geri plana çekilmek ve tamamlanması gereken işlere ağırlık vermek isteyebilirsiniz. Bonkörlüğünüz ve paylaşımcılığınız iş arkadaşlarınız, birlikte çalıştığınız kişiler ya da meslektaşlarınız arasında imajınızı kuvvetlendirmenizi sağlayabilir. Paylaştıklarınız duygusal veya maddi açıdan size de geri dönüş sağlayabilir. Gelecek vaat eden ilişki veya işbirlikleri söz konusu olabilir. Sevgi temalı ilişkilerinizi geliştirebilecek planlar yapabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün ailenizden kişiler, yakın çevreniz veya arkadaşlarınızla detaylı konuşmalar yapabilirsiniz. Bu esnada, söylemek istediğiniz şeyleri bir düzene koymanız ve detayları atlamamanız gerekiyor. Hayatınızı karıştıran, sizi endişelendiren veya belirsizliklere neden olan kişilere izin vermemelisiniz. Bu kişiler sizi yavaşlatabilirler. Gerekli değişiklikleri yaparak yolunuzda devam etmelisiniz. Denemeniz durumunda fark yaratabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

İş hayatınızla bağlantılı ya da birlikte iş yaptığınız kişilerle bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Kendinize ve başkalarına ait sırları en iyi şekilde saklamaya çalışmalısınız. Sırların ağzınızdan kaçması sorunlara neden olabilir. Size öğretecekleri olan kişilerle bir araya gelebilir veya seyahatler esnasında yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Dolayısıyla, bu türlü planları es geçmemenizde fayda var.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

İş hayatınızda kendinizi göstermek isteyebileceğiniz bir haftadasınız. Birlikte çalıştığınız veya beraber iş yaptığınız kişiler ya da özel yaşamınızdaki partneriniz sizi destekleyebilir. Evinizi veya ailenizi ilgilendiren konularda gereken adımları atmamanız veya işe yarar çözümler bulmamanız durumunda sorunlar büyüyebilir. Hayatınızı zorlaştırabilecek kişileri engellemeniz gerekiyor.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Güne eviniz veya ailenizle ilgili başlıklarda ufak tefek gerilimlerle başlayabilirsiniz. Merak ettiğiniz konularda sorular sorabileceğiniz, sorgulamalara açık ve derinlik kazanabileceğiniz zamanlardasınız. Bazı konularda harekete geçmeye hazır olmanız durumunda özel yaşamınızda ya da iş hayatınızda kazanacaklarınız olabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugünlerde, kendinizi kollamanız, sizin dışınızdaki faktörlere karşı dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı durumlarda diğerlerine düşündüğünüz kadar ihtiyacınız olmadığını görebilirsiniz. Ancak, gün içinde alışılmadık teklifler veya davetler evinizi veya ailenizi ilgilendiren konularda olumlu olanakları, şansları veya fırsatları gündeme taşıyabilir. Ev, aile veya sağlık başlıklı konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Yakın çevrenizden kişilerle ilişkilerinizde eleştirel değil, daha anlayışlı olmanızda fayda var.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Maddi başlıklı konularda veya iş hayatınızda olumlu etkiler altında olduğunuz günlerdesiniz. İstediğinizi elde etmenizi sağlayabilecek cümleler kurabilir, dinlenmesini istediğiniz konuları gündeme getirebilirsiniz. Farklı kültürleri ya da farklı felsefeleri tanımanızı sağlayacak işlerle ilgilenebilirsiniz. Bu durum hayata daha geniş açıdan bakmanızı, size ilham veren kişilerle bir araya gelmenizi ya da hoşlandığınız şeylerle ilgilenmenizi sağlayabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Maddi anlamda dikkatli hareket etmeniz gereken günlerdesiniz. Hızlı hareket etmemeli veya aceleci davranmamalısınız. Aceleci olmanız durumunda bazı şeyleri kaçırabilirsiniz. Otorite konumundaki kişilerden taleplerde bulunmak ya da jestler beklemek için uygun bir zamanda değilsiniz. Alacağınız kararları kendi başınıza almalı ve diğerlerinin karışmasına izin vermemelisiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Yapılması gereken işlere odaklanıyorsunuz. Planlı, çalışkan ve organize olmanın faydasını göreceğiniz günlerdesiniz, ama riskli işlerden, önemsenmesi gereken imzalar atmaktan ya da risk almaktan özellikle kaçınmanız gerekiyor. Yeteneklerinizi göstermenizi, daha fazla gelir ya da maddi açıdan kar elde etmenizi sağlayacak olaylara zaman ayırmalısınız.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Evinizi, ailenizi veya işinizi ilgilendiren detayları atlamamaya çalışmanız gerekiyor. Bu esnada diğerlerinin fikirlerini almanız da önem taşıyor olabilir. İletişimde net olunmaması durumunda, yapılacak işler birbirine girebilir veya karşıt fikirli kişilerle karşılaşılabilir. Yorumlara açık olmalı ve kendi yorumlarınızın da işitilir olmasını sağlamalısınız. Ancak, sakinliğinizi korumanız ve duygularınızı kontrol altına almanız gerekiyor. Diğerlerinin sizi izlemesini sağlayacak değişiklikler yapabilirsiniz. Planlı ve disiplinli olmanın faydasını göreceğiniz günler.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Güne düşünceli veya zorlu fikirlerle giriş yapıyorsunuz. Aşk hayatınızda veya sevgi temalı ilişkilerinizde olumlu planlar veya gelişmeler söz konusu olabilir. Farklı bir alanda maceraya atılmanıza neden olacak beklenmedik fırsatlar ya da olanaklar söz konusu olabilir. Aklınızı serbest bırakarak olasılıkları daha iyi değerlendirebilir veya bilgi edinmenizi sağlayacak toplantılar yapabilirsiniz.