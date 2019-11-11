9 yaşında üniversite mezunu olacak!

Simons, dünyanın en genç üniversite mezunu olmaya hazırlanıyor

Belçika’da orta öğrenimi bir buçuk yılda bitiren 8 yaşındaki Laurent Simons şimdi 9 yaşında ve üniversiteyi bitirmek üzere.

Belçika’da dünyaya gelen Laurent Simons, henüz 8 yaşındayken 6 yıllık orta öğrenimi bir buçuk yılda tamamlamıştı. Doğrudan üniversiteye geçmeye hak kazanarak dünya medyasına haber olmuştu.

Son projesini tamamlayıp mezun olacak

IQ (Entelektüel Zeka Seviyesi) 145 çıkan Laurent, üniversite tercihini Hollanda’daki Eindhoven Teknik Üniversitesi’nden yana kullanmıştı. Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde okuyan üstün zekalı Laurent, diplomasını almak için son projesini tamamlamak üzere.

En sevdiği ders matematik

9 yaşındaki Laurent, üniversite mezunu en genç insan olacak.

Laurent’in babası, oğlunun diğer çocuklarla ve oyuncaklarla oynamadığını söyleyerek, "Laurent, yarın bir marangoz olmaya karar verse bile mutlu olduğu sürece bizim için sorun olmaz" demişti.

Simons, en sevdiği dersin matematik olduğunu söylemişti.