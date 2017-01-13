93 GRAM BONZAİ İLE YAKALANDI

Emine UYSAL

17’si uyuşturucu olmak üzere 40 ayrı sabıkası bulunan ve iki buçuk ay önce cezaevinden tahliye olan 39 yaşındaki Mehmet Kılıç'ın evinde yapılan aramada 93 gram bonzai bulundu.

"Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı Mehmet Kılıç, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar'ın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına Savcı Ayşe Kaymak Şadi, tanık olarak Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görev yapan Polis Memuru Halil Dümenci'yi dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Dümenci, 11 Ocak'ta narkotiğe yapılan bir ihbarda Mehmet Kılıç'ın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu bilgisinin alındığını belirtti.

Polis Memuru Halil Dümenci, zanlının ikametgahında tespit edildiğini ve polisi fark etmesiyle kapıyı kapatmaya çalışırken, yaşanan itişmede kapı camının kırıldığını anlattı.

Dümenci, mahkeme emriyle zanlı Kılıç'ın ikametgahında yapılan aramada mutfakta tezgah üzerinde gazete kağıdına sarılı 7 gram, alüminyum sini içinde kağıda sarılı 25 gram, mutfak dolabında bir gram sentetic cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını kaydetti.

“Ambarda saklı 60 gram bonzai bulundu”

Polis Memuru Halil Dümenci, yapılan çevre soruşturmasında zanlının sürekli girip çıktığı ambarda yapılan aramada ise naylon poşet içinde 60 gram sentetic cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını aktardı.

Tahkikatın çok yönlü devam ettiğini belirten Dümenci, zanlının tahkikat amaçlı olarak bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı, tutukluluk talebine itiraz etmedi. Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının tahkikat amaçlı bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Kıbrıs