93 kilo verdi!

KANAL D’deki ‘Koca Koca Yalanlar’ın yıldızı Pelin Öztekin, 2013’te 156 kiloya çıkmış, 2014’te mide küçültme ameliyatı olmuştu.

KANAL D’deki ‘Koca Koca Yalanlar’ın yıldızı Pelin Öztekin, 2013’te 156 kiloya çıkmış, 2014’te mide küçültme ameliyatı olmuştu. 4 yılda 93 kilo veren oyuncu şu an 63 kilo. Pelin Öztekin, sarkan derileri toplatmak için de 2017’de ‘360 Body Fit’ ameliyatı geçirdi.