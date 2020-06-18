95 kilo Kaçak et ele geçirildi

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 18.00 sıralarında, Mevlevî – Güzelyurt Anayolu üzerinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu Y.Y. (E-44)’nin kullanımında bulunan araçta gümrüğe beyan edilmemiş 30 kg ağırlığında bütün kuzu eti ile 65 kg ağırlığında dana eti bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup polisin soruşturması devam etmektedir.