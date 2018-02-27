97 İŞYERİ DENETLENDİ!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 19-23 Şubat tarihleri arasında 97 iş yeri denetlendi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, denetimler sonucu 4 gece kulübü kapatıldı, 3 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi.

LTB sınırları içinde faaliyet gösteren Kings Night Club, Freedom Gece Kulübü, Fly Inn Gece Kulübü ve Crazy Night Club isimli gece kulüpleri kapatılırken, Sevgi Bahçesi Kreş ve Totally Kids Anaokulu isimli işletmelerin faaliyeti iş yeri izni olmaması ve gayrısıhhi ortam nedenleriyle geçici olarak durduruldu. Söz konusu işletmeler eksikliklerini tamamlamaları üzerine yeniden faaliyete geçtiler.