98’i yerel, 127 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.039 olup, 98’i yerel 127 pozitif vakaya rastlanmış, 70 kişi taburcu edilmiştir.

29 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 98 kişi ise yerel vakadır.

41 kişi Lefkoşa, 19 kişi Girne, 26 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 7 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

17 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.039

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 127

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 29

Yerel Vaka Sayısı: 98

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 70

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.439.986

Toplam Vaka Sayısı: 32.984

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 30.325

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2448

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 83

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2344

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 123

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 21

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2689

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 467

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 596

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6158

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 98.408