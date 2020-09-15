9'u yerel 21 yeni vaka!
Vaka sayısı artmaya devam ediyor, bir hasta yoğun bakımda!
Bakan Pilli: "Toplam 2002 test yapıldı, 21 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi"
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2002 olduğunu, 21 pozitif vakaya rastlandığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 12 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 9 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
15 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2002
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21
Ülke dışından gelen Vaka: yok
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12
Yerel Vaka Sayısı: 9
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8
Bugün Kaybedilen Vaka: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 146.431
Toplam Vaka Sayısı: 628
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 343
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 281
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 73
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 207
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
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