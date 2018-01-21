9’UNCU DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ YARIN YEMİN EDECEK

7 Ocak erken genel seçimini kazanan, mazbatalarını 15 Ocak’ta alan Ulusal Birlik Partisi’nden 21, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden 12, Halkın Partisi’nden 9, Toplumcu Demokrasi Partisi’nden 3, Demokrat Parti’den 3 ve Yeniden Doğuş Partisi’nden 2 milletvekili, yarın Meclis’te yemin ederek görevlerine resmen başlayacak.

Meclis’in 9’uncu dönem ilk toplantısı yarın saat 10.00’da, en yaşlı üye sıfatını taşıyan milletvekili TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli başkanlığında yapılacak.

En genç iki milletvekili HP İskele Milletvekili Mesut Genç ile YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu da katiplik görevini üstlenecek.

İlk andı Geçici Meclis Başkanı Angolemli içecek. Angolemli’yi tüm milletvekilleri ayakta dinleyecek. Ardından geçici katipler Mesut Genç ve Bertan Zaroğlu ant içecek.

Ant içme, ilçelerin ve milletvekillerinin soyadlarının alfabetik sırasına göre yapılacak. Buna göre Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Lefke ve Lefkoşa sırası izlenecek.

Milletvekilleri Anayasa’da yer alan milletvekili andını kürsüde okuyarak yemin edecek.

TAK muhabirinin Meclis’ten aldığı bilgiye göre yarınki toplantının gündeminde ant içme yanında Başkanlık Divanı seçimleri de yer alıyor ancak bu gündem maddesi hükümet henüz oluşmadığı için ertelenecek.

Cumhuriyet Meclisi’ndeki yemin törenine, devlet protokolü de davet edildi. Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılacak. Meclis’in yeni dönemdeki ilk toplantısının ardından resepsiyon verilecek.

Resepsiyonun ardından Danışma Kurulu ilk toplantısını yapacak. Divanın oluşması için ise hükümet oluşumu beklenecek.

Öte yandan Meclis’te yeni dönem için hazırlıklar tamamlandı. Grup odaları ve partilerin Genel Kurul’daki yerleri, yeni aritmetiğe göre düzenlendi.

UBP ve CTP yanında, 9 milletvekili ile ilk kez Meclis’e giren HP için de grup odası hazırlandı.

Meclis’te grup oluşturabilmek için en az 5 milletvekiline sahip olmak gerekiyor.

7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’yle Cumhuriyet Meclisi tarihinde ilk kez 6 siyasi parti temsiliyet hakkı kazandı.

Öte yandan ant içme töreninin ardından bu hafta hükümet kurma çalışmalarının da hız kazanması bekleniyor.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya Ulusal Birlik Partisi- Demokrat Parti hükümetinin istifasını geçtiğimiz Cuma sunmuştu.

Akıncı, yeni hükümet kuruluna kadar UBP-DP hükümetinin göreve devam etmesini istemişti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis’teki yemin töreninden sonra UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’den başlayarak tüm parti liderleriyle görüşmeye başlayacağını ve ardından hükümeti kurma görevini anayasa çerçevesinde vereceğini açıklamıştı.