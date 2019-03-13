Aatif Chahechouhe dönüyor!

Çaykur Rizespor’un ara transferde Fenerbahçe’den kadrosuna kattığı Aatif, sakatlığı nedeniyle iki haftadır takımdan ayrı kalmıştı.

Kasığındaki ağrılar nedeniyle dinledirilen yıldız oyuncunun tedavisinin tamamlandığı ve takımla birlikte çalışmalara başladığı bildirildi.

Cumartesi günü oynanacak Konya maçı için yarın bu şehre hareket edecek olan Karadeniz ekibinde Faslı yıldızın kadroda yer alacağı ve teknik direktör Okan Buruk tarafından şans verilmesi durumunda ilk 11’de forma giyebileceği öğrenildi. 8 maçta 19 puan toplayarak büyük bir çıkış yakalayan yeşil-mavililerde Aatif’ın da dönmesi takıma zorlu deplasman öncesi büyük moral oldu.