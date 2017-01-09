AB 128 KİŞİYE BURS VERECEK

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik burs programına başvurular yarından itibaren kabul edilmeye başlanıyor. Başvurular 10 Mart’a kadar kabul edilecek.

British Council Kıbrıs Ofisi’nden yapılan duyuruya göre 2017- 2018 Akademik Yılı için 128 burs verilecek.

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumunu Avrupa Birliği’ne yakınlaştırma hedefi doğrultusunda, 2017- 2018 Akademik Yılı’nı kapsayan süre için yaklaşık 128 burs verecek. Burs programı British Council’ın kuzey Lefkoşa’daki burs program ofisi tarafından yürütülecek.

2007’de başlayan programdan bugüne dek binden fazla Kıbrıslı Türk’ün faydalandığı ve toplam 15 milyon Euro değerinde burs hibe edildiği kaydedilen duyuruya göre, başvuruları yarın başlayacak yeni burslardan Kıbrıslı Türk öğrenciler, mezunlar ve profesyoneller dört ayrı kategoride yararlanacak.

Lisans ve lisans üstü eğitim (master, doktora ve doktora sonrası) programlarına başvurmak isteyenler için burslar bir yılı kapsayacak. Staj, kısa dönem mesleki eğitim ve dil kurslarından yararlanmak isteyenlerle, akademik araştırma yapmak isteyenler için ise 2 ile 6 aylık bir süreyi kapsayan burslar verilecek.

1 Nisan Cumartesi günü yazıl sınavların, 1-17 Mayıs arasında ise mülakatların yapılacağı burs başvuruları “AB Burs Programı Ofisi - British Council, C-Quals Binası - 7 Şht. Üsteğmen Ünal Genç Sokak, Marmara Bölgesi, Lefkoşa” adresinde kabul edilecek.

British Council’ın farklı zaman ve mekanlarda bursların tanıtımı, başvuru koşulları ve yöntemlerini içeren bir dizi bilgilendirme etkinliği de sunacağı kaydedilen açıklamaya göre, adaylar detaylar ve başvuru dökümanları için www.abburs.eu web sitesinden ve euscholarships@abburs.eu mail adresinden bilgi alabilecek.

Online başvuru portalı adresinin https://apply.abburs.eu/new olduğu belirtilen duyuruda, duyur ve güncel bilgilerin http://www.facebook.com/ABBurs.eu Facebook sayfasından da takip edebileceği kaydedildi.