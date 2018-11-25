AB liderleri Brexit anlaşmasını onayladı

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin liderinin, İngiltere ile varılan Brexit mutabakatını onayladığını duyurdu.

Donald Tusk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Brexit sonrası İngiltere-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik hukuki bağlayıcılığı olmayan siyasi bildiri metninin de onaylandığını duyurdu.

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations. — Donald Tusk (@eucopresident) November 25, 2018

Avrupa Birliği'nin 27 üye ülkesinin lideri, İngiltere ile varılan Brexit mutabakatını ve siyasi bildiri metnini görüşmek için bugün Brüksel'de toplanmıştı.

Zirve öncesinde AB Konseyi Başkanı Tusk, Avrupa Birliği'ne üye ülkelere, İngiltere ile varılan Brexit mutabakatını onaylama çağrısı yapmıştı.

Bu çağrı, İspanya'nın son dakika Cebelitarık ile ilgili gerekli garantileri aldığı açıklamasından sonrası yapılmıştı.

Zirve öncesi İspanya, Cebelitarık'ın statüsü nedeniyle anlaşmayı boykot tehdidinde bulunuyordu.

AB anlaşmayı onaylasa bile, anlaşmanın İngiltere Parlamentosu'nda da kabul edilmesi gerekiyor.

İngiltere'de şu ana kadar bu konuda görüş bildiren milletvekillerinin çoğu ise anlaşmaya karşı çıkıyor.

Theresa May'den İngiliz halkına mektupla destek çağrısı

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiliz halkına hitaben bir mektup yazarak, Brexit anlaşmasına destek istedi.

AB'den 29 Mart 2019'da ayrılmanın "ulusun ömründe yeni bir sayfa açacağını" belirten May, bu tarihten itibaren halkın farklı görüşleri bir kenara bırakarak, yeniden bir bütün olması gerektiğinin altını çizdi.

May, daha önce anlaşmanın İngiltere Parlamentosu'ndan geçmemesi halinde ülkenin daha fazla kuruplaşacağı uyarısında bulunmuştu.

"Kalbi ve ruhuyla" anlaşmanın parlamentodan geçmesi için çalışacağını kaydeden May, anlaşmanın İngiltere için "daha parlak bir gelecek vaadettiğini" belirtti.

Kaynak: BBC Türkçe