AB RUMLARA ALET OLDU!

Akıncı, “Türkiye’yi ötekileştirerek, Kıbrıs Türk halkının haklarını da görmezden gelerek, Kıbrıs Türk halkının haklarını görmezden gelerek bir barış projesi inşa edilemez” dedi.

Akıncı “Bunları bana söyleten nedir bunları bana söyleten, yapılan yanlışlardır, Rum tarafının yanlış siyasetidir Avrupa Birliğinin de buna alet olmasıdır” şeklinde konuştu.





Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı dün Avtepe’de katıldığı etkinlikte Kıbrıs Konusunda önemli açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafının yanlış siyasetini destekleyen Avrupa Birliğinin tutumunu eleştirdi.



Avrupa Birliği Liderleri ile Türkiye liderleri bugün gerçekleştirilecek olan toplantı ile bir araya geleceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı bu toplantının Kıbrıs’ı da yakından ilgilendirdiğini söyledi.



Söz konusu toplantıda Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin konuşulacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, söz konusu ilişkilerin iyiye gitmesini istediklerini belirtti.



İLİŞKİLER İYİYE GİTMELİ



Cumhurbaşkanı Akıncı, “bu ilişkilerin iyiye gitmesini biz canı gönülden istiyoruz, çünkü Avrupaya yakın duran ilişkileri gelişen bir Türkiye hem Avrupa için iyidir hem de Türkiye için iyidir hem de Kıbrıs için iyidir” dedi.



Avrupa’dan uzaklaşan bir Türkiye’nin Türkiye çıkarına olmadığı gibi Avrupa’nın da çıkarına olmadığını söyleyen Akıncı, bunun aynı zaman da Kıbrıs’ın geleceği için de iyi olmadığını vurguladı.



Cumhurbaşkanı Akıncı, Avrupa’dan uzaklaşmak Türkiye’nin çıkarına olmadığını ifade ederek, Ada’nın öteki yarısıyla iyi ilişki istediklerini, denizlerde gerginlik yaşamak istemediklerini ve her şeyin adil ölçüler içerisinde eşip bir şekilde paylaşıldığı bir ortamda hareket edilmesini istediklerini anlattı.



AB ALET OLUYOR



Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bunları bana söyleten nedir bunları bana söyleten, yapılan yanlışlardır, Rum tarafının yanlış siyasetidir Avrupa Birliğinin de buna alet olmasıdır” diyerek birkaç gün önce bir karar aldılar ve dediler ki Türkiye’yi kınıyoruz niye? Nedeni Kıbrıs Türk halkının da Doğu Akdeniz de var olan haklarını korumak için Türkiye’nin bir takım davranışlar içinde olması, Kıbrıs Türk halkının görmezden gelindiği bir ortamda başka ne beklenebilir değerli kardeşlerim” şeklinde konuştu.

Konuşma ve komite kurma taleplerine Rum tarafının olumsuz yanıt verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı,Rum tarafının bunu egemenlik hakkı olarak gördüğünü ve Kıbrıs Türk halkı için gelecekte bir gün bir hesap açıp oraya bir miktar para ayırmayı istediğini ancak böyle bir ortaklık anlayışının kabul etmenin mümkün olmadığını vurguladı.



İŞBİRLİĞİ KÖPRÜLERİ



Cumhurbaşkanı Akıncı, “ortaya bir zenginlik çıkacaksa bunun ta başından planlama aşamasında fiiliyata kadar birlikte davranışı gerektirir, ortak gelecek kurmak, bu adayı barış ve huzur adası yapmak bölgeyi istikrar denizi haline getirmek işbirliği köprülerini kurmak bunu gerektirir” dedi.



Cumhurbaşkanı Akıncı, “Avrupa Birliği böylesi bir ekonomik işbirliğiyle ortaya çıkan ve bir barış projesi haline dönüşen Avrupa Birliği bu konuda yardımcı olması gereken örgütlerin başında geliyor, ayrıştıran değil, ötekileştiren değil, hasım haline getiren değil işbirliği ortağı haline getiren kucaklayan, birleştiren bir anlayış sergilemesi gereken örgütlerin başında Avrupa Birliği geliyor”şekilinde konuşmasını sürdürdü.

Bugünkü toplantının böylesi bir toplantı olmasını temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, “yoksa dışlayarak, Türkiye’yi ötekileştirerek, Kıbrıs Türk halkının haklarını da görmezden gelerek, bu adadaki gerek siyasal anlamda yetki anlamında gerekse doğal kaynak anlamında zenginlik anlamında Kıbrıs Türk halkının haklarını görmezden gelerek bir barış projesi inşa edilemez” dedi.



Cumhurbaşkanı Akıncı, Avrupa Birliği’nin bu şekilde davranarak Barış Projesine katkıda bulunamayacağının altını çizerek Avrupa Birliğinin bu tavrını değiştirmesi gerektiğini söyledi.



Herkesin hakkını aldığı her iki tarafın da meşru çıkarlarını gözetecek bir barış projesinden yana olduklarını vurgulayan Akıncı, “Bu adaya huzur gelmesinden yanayız, bölgemizin gerginlik alanı olmasından çıkıp istikrar alanı olması gerektiğini istiyoruz, barıştan hepimizin kazanacakları var” şeklinde konuştu.