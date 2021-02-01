ABD borsaları Reddit mücadelesine hazırlanıyor

ABD borsaları Reddit platformu üzerinde bir araya gelen küçük yatırımcıların piyasalarda yaratabileceği karmaşaya hazırlanıyor. Piyasalarda bu yatırımcıların gümüş gibi kıymetli metaller ve diğer varlıklara yayıldığına dair işaretler var.

Reddit’te yer alan binlerce mesaj ve yayınlanan yüzlerce YouTube videosu, fiziki kıymetli metal fiyatlarındaki artış sayesinde bu varlıkların değer yitireceği şeklinde pozisyon alan büyük yatırımcıların zarara uğratılabileceğinden bahsediyor.

Ancak daha önce GameStop gibi hisse senetlerinin yüzde 1500 yükselmesine yol açan küçük yatırımcıların bu sefer daha geniş hacimli bir piyasa olan gümüş piyasasına girmiş oluyorlar.

Gümüşün spot piyasadaki fiyatı Londra’daki işlemlerde yüzde 11’den fazla yükselerek 30.03 dolara çıktı. Bu artış ile Çarşamba’dan beri gümüş fiyatları yüzde 19 yükselirken Şubat 2013’ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı

IG Markets’ten Kyle Rodda “Kısa pozisyon alınan yatırım araçları üzerinden can yakmak isteyen Reddit’çiler gümüş ile gözünü daha büyük bir balığa çevirdi… Bu onların büyük ve iddialı Moby Dick hamlesi” dedi.

Avustralya borsasında aslında gümüş üretmeyen küçük madencilerin hisselerinde yaşanan artış yüzde 90’ı aştı.

Küçük yatırımcılar geçen hafta Wall Street’teki profesyonellerle hisse savaşlarına girmiş ve aralarında GameStop ve AMC Entertainment’in de bulunduğu hisselerin hızla yükselmesini sağlamışlardı.

AÇIĞA SATIŞ YAPAN FONLAR ZARAR ETTİ

Küçük yatırımcıların bu hisselere yığılması sonucu, hisselerin değer kaybedeceği varsayımıyla açığa satış yapan hedge fonlar büyük zararlar etti.

Bilgisayar oyunları ve oyun ekipmanları satan GameStop ve sinema işletmecisi AMC Entertainment hisseleri bugün de açılış öncesi işlemlerde sırasıyla yüzde 6.4 ve yüzde 18.4 yükseldi.

Küçük yatırımcı ile hedge fon yöneticileri arasındaki hisse savaşları ABD ve Avrupa borsalarını sarstıktan sonra Asya’ya da yayılmıştı. Avustralya borsalarındaki bazı şirketlerdeki sosyal medya temelli hareketler finans kurumlarının milyarlarca dolar kaybetmesine neden olmuştu.

“DÜN UYANIP HİSSE ALMAYA BAŞLAMADILAR”

Yaşanan hareketler normalde büyük finans kuruluşlarının hakimiyetinde olan piyasalarda küçük yatırımcıların giderek gücünü artırdığına dikkat çekti.

Finans kuruluşu Janus Henderson’dan Paul O’Connor “Son aylarda şaşırtıcı olan küçük yatırıcıların katılım seviyesinin piyasalarda fark yaratacak seviyeye ulaşması oldu” dedi.

O’Connor “Verilere bakacak olursanız bunun birkaç ay önce de yaşandığını görebilirsiniz. Bu kişiler dün uyanıp hisse almaya başlamadılar.” diye ekledi.

REUTERS