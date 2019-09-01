ABD felaketi bekliyor: Dorian kasırgası Kategori 5 seviyesine yükseldi

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Dorian kasırgasının artık en tehlikeli seviye olan Kategori 5 düzeyine yükseldiğini açıkladı. Düne kadar yaptığı tahminlerde Dorian'ın Florida eyaletini vuracağını belirten Merkez, son tahminlerinde kasırganın yönünü kuzeye çevirdiğine işaret etti.

EN AZ 3 EYALET TEHDİT ALTINDA

Buna göre Dorian'ın Florida'nın kuzeyinde yer alan Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerini vurabileceği belirtildi. Güney Carolina Valisi Henry McMaster, eyalette acil durum ilan etti.

Kasırganın Florida eyaletinin yaklaşık 600 kilometre doğusundan kuzeye doğru ilerlediği kaydedildi. Yetkililer, Dorian'ın karaya ulaştıktan sonra yüklü miktarda yağış bırakarak ölümcül su baskınlarına yol açabileceğine dikkat çekti.

Kasırganın merkezindeki rüzgar hızının ise saatte 220-240 kilometreyi bulduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump da hafta sonu Polonya'ya yapacağı ziyareti iptal ederek kasırgayla ilgili gelişmeleri takip etmek üzere başkent Washington'da kalmaya karar vermişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TÜRK VATANDAŞLARA UYARI

Türkiye, ABD'nin güneydoğu sahillerine doğru yaklaşan Dorian kasırgası nedeniyle Türk vatandaşlarını bölgeye seyahatten kaçınmaları yönünde uyardı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Karayipler bölgesinden ABD'nin güneydoğu sahillerine doğru seyrini sürdüren Dorian kasırgasının sebebiyet verebileceği afet koşulları nedeniyle Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça kasırganın etkili olması beklenen Güneydoğu Amerika kıyıları ve Karayipler bölgesine seyahatten kaçınmaları uyarısı yapıldı.

Açıklamada, Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne ABD'den "+ 1 888 566 7656", diğer ülkelerden "+90 312 292 29 29" numaralarından ulaşılabileceği bilgisi paylaşıldı.