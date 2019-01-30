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  3. ABD Ulusal Ufo İhbar Merkezi uyardı!

ABD Ulusal Ufo İhbar Merkezi uyardı!

ABD Ulusal Ufo İhbar Merkezi uyardı! 1116

Geçtiğimiz yıl ABD Ulusal Ufo İhbar Merkezi'ne ülkenin Illinois eyaletinden 102 UFO ihbarı yapıldı.