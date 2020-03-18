ABD vatandaşlara karşılıksız 1,000 dolar vermek üzere çalışıyor

ABD yönetimi corona virüsünün ekonomik etkilerini azaltmak için vatandaşlara iki haftada bir 1,000 dolar (eyaletlere göre değişen asgari ücretin yarısından biraz az) karşılıksız para vermek üzerine çalışıyor. Japonya da tüketimi artırmak için benzer bir hazırlık içerisinde.

ABD yönetimi corona virüsünden dolayı yavaşlayan ekonomik aktiviteyi tekrar canlandırmak için vatandaşlara her iki haftada bir karşılıksız 1,000 dolar vermek üzerinde çalışıyor.

ABD benzer bir uygulamayı 2008 ekonomik krizinin etkilerini azaltmak için de hayata geçirmiş 2008’de kişi başı 600 dolar ödeyerek 100 milyar dolarlık bir destek paketi açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi 1929 büyük ekonomik buhranının etkilerini kırmak için de halka para vermişti.

‘BİR AN ÖNCE İŞÇİLERE NAKİT PARA ULAŞTIRMALIYIZ’

Reuters’ta yer alan habere göre; Böyle bir ödemenin kongrede Cumhuriyetçilerin ve Demokratların da onayını alması gerekecek. Cumhuriyetçi senatör Tom Cotton, “Bir an önce elimizdeki sistemi kullanarak işçilerin eline nakit para ulaştırmalıyız” diye konuştu.

Washington merkezli Equitable Growth isimli düşünce kuruluşunun yöneticisi Claudia Sahm, “Bence insanlara para vermelisiniz. Verdiğinizden fazlasını harcayacaklardır” diyor.

‘İNSANLAR BU PARAYI ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE Mİ HARCAYACAK?’

Cumhuriyetçi senatör Mitt Romney ve Demokrat Senatör Sherrod Brown da, 1,000 dolarlık ödemeden yana tavır takındı. Bazı ekonomistler ise nakit yardımı için henüz erken olduğu görüşünde. Uzmanlar Fed'in parasal genişlemesinin görülmesi için süreye ihtiyaçları olduğunu söylerken Amazon'un 100 bin kişiyi işe alacak olmasının da ekonomiyi canlandıracağını savunuyor.

JAPONYA DA BİR TASLAK ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Ekonomist Paul Winfree 1,000 dolarlık ödemeye karşı çıkıyor, Winfree, “Sağlık yetkilileri bu parayı alışveriş merkezi ve sinemalarda harcamamızı önerirler mi bilmiyorum” diyor. Bloomberg'ün Japon Asahi televizyonundan aktardığı habere göre Japon hükümeti de vatandaşlara para vermeyi planlıyor. Hükümet kişi başına 12 bin yen (112 dolar) verecek.