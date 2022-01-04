ABD’de bir günde 1 milyondan fazla vaka tespit edildi

ABD’de 3 Ocak’ta yaklaşık 1 milyon yeni corona virüsü vakası bildirildi. Omicron varyantı yavaşlama belirtisi göstermediğinden bu sayı, ülkede sadece bir hafta önce kayda geçen 505 bin 109'luk günlük vaka zirvesinin neredeyse iki katı ve küresel bir rekor olarak raporlandı.

ABD’de hastaneye kaldırılan Covid-19 hastalarının sayısı da geçen hafta yaklaşık yüzde 50 arttı ve bir yıl önce kış aylarında yaşanan artıştan bu yana ilk kez bu eşiğe ulaşıldı.

ABD'de geçen hafta boyunca günlük ortalama 486 bin vaka görüldü, bu oran yedi günde ikiye katlandı ve diğer herhangi bir ülkede görülen vaka sayılarının hepsini aştı.

Ancak Pazartesi günü için bildirilen 978 bin 856 yeni enfeksiyon kaydı, birçok eyaletin rapor vermediği Cumartesi ve Pazar günlerine ait bazı vakaları da içeriyor.

OMİCRON HASTANELERİ TEHDİT EDİYOR

VOA Türkçe’nin Reuters’tan aktardığı habere göre, günlük ortalama can kaybı sayısı Aralık ayı boyunca ve Ocak ayının başlarında yaklaşık 1300’lerde oldukça sabit kaldı. Can kayıpları artık genelde vakaların ve hastaneye yatışların gerisinde kalıyor.

Omicron, virüsün diğer varyantlarına göre çok daha kolay bulaşıyor, ancak daha az ciddi hastalığa neden oluyor gibi görünüyor. Bununla birlikte kamu sağlığı yetkilileri, Omicron vakalarının büyük hacminin, bazıları halihazırda yığılmayla başa çıkmak için mücadele eden hastaneleri tehdit ettiği konusunda uyarıyor.

Delaware, Illinois, Maryland, Ohio eyaletleri ve başkent Washington, son günlerde rekor sayıda hastaneye yatırılan COVID hastası bildirdi.

OKULLARDA CORONA PANİĞİ

Okullarda eğitim kesintilerini takip eden bir site olan Burbio’ya göre, durmak bilmeyen vaka artışı, bu hafta 3 bin 200’den fazla okulun binalarını kapatmasına neden oldu. Açık kalan okullar, personel sıkıntısı ve virüsün yayılmasıyla ilgili endişelerle karşı karşıya.

Noel tatilinin ardından Salı günü 54 bin den fazla öğrencinin sınıfa döndüğü Boston’da yetkililer, 461 öğretmen ve 52 otobüs şoförü de dahil olmak üzere bin personelin hastalık nedeniyle işbaşı yapamadığını açıkladı.

Chicago’da öğretmenler sendikası, bölgenin test şartı gibi daha katı protokollere ihtiyacı olduğunu söyleyerek hafta başında okullara geri dönmeye itiraz etti. Öğretmenlerin, Çarşamba gününden itibaren uzaktan eğitimi destekleyip desteklemediklerini oylamaları bekleniyor.

ABD’DE SON DURUM

Biden yönetimi, ciddi enfeksiyonlara karşı korunmanın en iyi yolunun yaygın aşılama ve güçlendirici doz yaptırmak olduğu mesajını vermeyi sürdürüyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri de Pfizer/BioNTech’in ikinci aşı dozu ile güçlendirici aşı arasındaki aralığın, Gıda ve İlaç İdaresi’nin benzer bir tavsiyede bulunması sonrası altı aydan beş aya düşürülmesini tavsiye etti.

Öte yandan sağlık yetkilileri, semptomları olmayan insanlar için karantinaları kısaltan yeni yönergelerinin bir parçası olarak COVID-19 testlerinin rolünü değerlendirmeye aldı.

CDC geçen hafta asemptomatik COVID-19 vakaları için önerilen izolasyon süresini 10 günden beş güne indirmişti. CDC, karantina süresinin ardından beş gün daha sıkı maske kullanımı gerektiğini bildirmiş; ancak test yapılması şartı getirmemişti. CDCnin kararını eleştirenler ise izolasyonu sona erdirmek için testlerin yapılması gerektiğini savunuyordu.

Haber kanalı CNN'e konulan ABD Sağlık Dairesi Başkanı Vivek Murthy, karantina süresini kısaltmada testin rolü hakkında bir açıklama yapmak için çalıştıklarını söyledi.

Ülkenin en üst düzey bulaşıcı hastalık yetkilisi ve Başkan Joe Biden’ın baş sağlık danışmanı Anthony Fauci de, geçen hafta sonunda yaptığı açıklamada, yetkililerin beş günlük bir karantina döneminden sonra kişilerden test yaptırmalarını istemeyi düşündüklerini söyledi.

CDC Direktörü Rochelle Walensky ise Pazartesi akşamı konuk olduğu televizyon programında, herhangi bir resmi test şartına değinmedi.

Walensky, kişilerin pozitif testten beş gün sonra semptomları giderse ve kendilerini iyi hissederlerse, hızlı bir antijen testine erişimi varsa istedikleri gibi yaptırabileceklerini kaydetti; ancak kararı kişilerin tercihine bıraktı. Walensky, “Test pozitifse, beş gün daha evde kalın” dedi.

sözcü.com.tr