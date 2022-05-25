ABD'de bir ilkokulu basıp 21 kişiyi öldüren saldırganın olay öncesi attığı mesajlar kan dondurdu

ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 18 yaşındaki Salvador Ramos, 19 öğrenci ve 2 öğretmeni öldürdü. Okula gitmeden büyükannesini de öldürdüğü iddia edilen Ramos'un, okulda gerçekleştirdiği saldırı öncesinde hiç tanımadığı bir kadın ile mesajlaşmaları ortaya çıktı. Saldırganın kadına "Sana söylemek istediğim bir sırrım var" yazdığı ancak kadının korkusundan konuyu değiştirdiği yazışmalara da yansıdı.

Abd'nin Texas eyaletine bağlı Uvalde kentinde bulunan Robb İlkokulu bugün korkunç bir katliama sahne oldu. Saldırıda 19'u öğrenci 2'si öğretmen 21 kişi hayatını kaybederken saldırganın 18 yaşındaki Salvador Ramos olduğu açıklandı.

SALDIRIDAN ÖNCEKİ MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Ramos'un saldırıdan önce attığı mesajlara ise İngiliz Daily Mail gazetesi ulaştı. Saldırganın 19 çocuğu öldürmeden saatler önce Instagram'da tanımadığı bir kadına mesajlar attığı ortaya çıktı. Los Angeles'ta yaşayan kadını silahlı bir fotoğrafına etiketleyen saldırgan mesajında tanımadığı kadına "Seni etiketlediğim için minnettar ol" yazdı.

"SANA SÖYLEMEK İSTEDİĞİM KÜÇÜK BİR SIRRIM VAR"

İkili arasında bundan sonra gerçekleşen yazışmalar ise tabiri caizse okuyanların kanını dondurdu. Saldırgan kadına "Sana söylemek istediğim küçük bir sırrım var" diye mesaj attı. Adı açıklanmayan kadının yanıtı ise "Uyuyor olabilirim çünkü hasta oldum" oldu. Saldırganın salı günü sabah 9:16'daki son mesajı "Havayı çıkarıyorum" oldu.

ACI GERÇEĞİ UYANINCA ÖĞRENDİ

Saldırı ise 11.32'de başladı. Kadın, Instagram'da mesajlaştığı adamın yaptıklarını uyandığında öğrendi. Daha sonra söz konusu yazışmaların ekran görüntülerini yayınlayan kadın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Kurbanlar ve aileleri için çok üzgünüm, gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Ona cevap vermemin tek nedeni ondan korkmamdı, keşke uyanık kalıp en azından onu suçunu işlememeye ikna etmeye çalışsaydım. Bilmiyordum."

Haberde 'saldırganın Los Angeles'lı kadına gönderdiği tüyler ürpertici mesaj, onun anti-sosyal olduğuna işaret ediyor' denildi.

YAKINLARI AÇIKLADI: ÇOCUKKEN ZORBALIĞA UĞRADI

Öte yandan arkadaşları ve akrabaları, saldırganın çocukken zorbalığa uğradığını açıkladı. The Washington Post'ta yer alan habere göre, saldırgan konuşma bozukluğu nedeniyle zorbalığa uğrayan, sıkıntılı bir ev hayatından mustarip ve son yıllarda akranlarına ve yabancılara şiddetle saldıran 18 yaşında yalnız bir çocuktu.

ABD'yi kana bulayan Ramos kadın kıyafetleri giydiği fotoğrafları da sosyal medyadan paylaşıyordu.

"YÜZÜNÜ DEFALARCA BIÇAKLA KESMİŞTİ"

18 yaşındaki Santos Valdez Jr., Ramos'u ilkokulun başından beri tanıdığını söyledi. Ramos'un davranışları bozulmaya başlayana kadar arkadaş olduklarını söyledi. "Fortnite ve Call of Duty gibi video oyunları oynarlardı. Ama sonra Ramos değişti" diyen Valdez sözlerine şöyle devam etti; "Sık sık basketbol oynardık ve yüzünün her yerinde kesiklerin olduğu gördüm. Önce bir kedinin yüzünü çizdiğini söyledi. Sonra bana doğruyu söyledi, yüzünü defalarca bıçakla kesmişti."

SİLAHLARI 18. DOĞUM GÜNÜNDE ALMIŞ

Eyalet senatörü Roland Gutierrez, Ramos'un katliamda kullandığı silahları 18. doğum gününde satın aldığını söyledi. Ramos'un bu silahlarla sosyal medya hesaplarından defalarca kez poz verdiği belirtiliyor.

BIDEN'DAN İLK AÇIKLAMA: ARTIK YORULDUM

Teksas'ta yaşanan saldırı ile ilgili konuşan ABD Başkanı Joe Biden, "Başkan olarak bu konuşmayı yapmamayı ümit ediyordum. Artık yoruldum" dedi. Bu tip saldırıların önlenmesi için yasaların çıkarılması gerektiğinin altını çizen Biden "Tanrı aşkına ne zaman silah lobisine karşı duracağız" dedi.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLECEK

Biden, Teksas'taki katliamın ardından 28 Mayıs'ta ülkedeki bayrakların yarıya indirilmesi yolunda talimat verdi.

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