ABD'de bir kadına vahşi yaşamda ayıları rahatsız etme suçlaması

ABD'deki Yellowstone Ulusal Parkı'nda, bir boz ayıya yaklaşırken görüntülenen kadına, vahşi yaşamı rahatsız etme suçlaması yöneltildi.

Sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşılan videoda Samanta Dehring adlı kadın, fotoğraf çekmek için bin anne bozayı ve yavrusuna yaklaşırken görülüyor.

Dehring, anne ayının kendisine doğru koşmasının ardından uzaklaşıyor.

Ulusal park ziyaretçilerinin ayılara 100 metreden fazlaşması yasak.

Dehring, 15 Mayıs'ta dişi bozayı ve yavrularıyla karşılaşan turist grubu arasındaydı. Görgü tanıkları, kadının uyarıları dikkate almadığını ve ayı üzerine koşana dek araca dönmediğini söyledi.

BBC Türkçe