ABD’de Corona alarmı! Washington’da OHAL ilan edildi

ABD'nin başkenti Washington'da, Corona virüsü salgını nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. ABD Başkanı Donald Trump da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ortak bir düşmanımız var Corona virüsü. Aslında dünyanın düşmanı" ifadesini kullandı.

Washington Belediye Başkanı Muriel E. Bowser, eyalette 6 yeni Corona virüsü vakasının görüldüğünü bildirerek, olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı.

Washington Post’ta yer alan habere göre Bowser, bu ayın sonuna kadar kalabalık toplantıların iptal edildiğini açıkladı.

Washington’daki OHAL ilanı, Muriel Bowser’a tıbbi gerekçelerle karantina ya da federal afet bütçesinden kaynak talep etme imkanı veriyor.

TRUMP: ORTAK DÜŞMANIMIZ CORONAVİRÜSÜ

Twitter hesabından Corona virüsüne ilişkin paylaşımda bulunan Trump, şu ifadeleri kullandı:

* Medya bu durumu bir birlik ve güç zamanı olarak görmelidir.

* Ortak bir düşmanımız var, aslında dünyanın bir düşmanı, Corona virüsü.

* Mümkün olduğunca çabuk ve güvenli bir şekilde yenmeliyiz.

* Benim için ABD’nin yaşam ve güvenliğinden daha önemli bir şey yok!

Başkent Washington’da Corona virüsü nedeniyle 366 kişi karantina altına alındı, 29 kişi ise hayatını kaybetti. ABD'de Corona vakası tespit edilen kişi sayısı ise bini geçti.