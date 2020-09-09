ABD’de corona virüsü salgınında facia: Üniversiteler açıldı 37 bin vaka çıktı

Corona virüsü salgınıyla birlikte eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim tartışması devam ederken corona virüsü salgınının merkez üssünden korkutucu veriler gelmeye devam ediyor. ABD'de üniversitelerin yüz yüze eğitime dönmesinin ardından ülke genelinde 37 binden fazla öğrenci ve fakülte çalışanında corona virüsü pozitif çıktı.

Dünya üzerindeki 27 milyondan fazla vakanın neredeyse dörtte birine ev sahipliği yapan ve resmi verilere göre 6.5 milyondan fazla vakanın bulunduğu ABD’den korkutan veriler gelmeye devam ediyor…

Üniversitelerin yüz yüze eğitime geri döndüğü ABD’de günler sonra öğrenci ve fakülte çalışanlarındaki Covid-19 vaka sayısı açıklandı. ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN’de yer alan habere göre ABD genelinde üniversite öğrencileri ve fakülte çalışanları arasında Covid-19 testi pozitif çıkanların sayısının arttığı belirtildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre ülkede 37 binden fazla üniversite öğrencisi ve fakülte çalışanlarında corona virüsü tespit edildi. Bu verilerin üniversitelerden alınan resmi kayıtlara göre derlendiği belirtilirken, bazı üniversiteler günlük veri güncellemesi yaparken, bazıları haftada bir güncelleme yapıyor.

Sözcü