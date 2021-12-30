ABD’de hayvanat bahçesinde çalışanın kolunu ısıran kaplan öldürüldü

ABD’nin Florida eyaletinde bulunan bir hayvanat bahçesindeki kaplan, çalışanın kolunu ısırmasının ardından öldürüldü.

Amerika’nın Florida eyaletinde bulunan Naples Hayvanat Bahçesi’nde bakılan 8 yaşındaki bir Malaya kaplanı, hayvanat bahçesinin kapanmasının ardından, çalışanın yanına gelmesiyle kolunu ısırdı.

Yetkililerin yardıma gelmesi üzerine çalışan, kaplanın öldürülmesiyle kurtarılabildi. Polis, çalışanı kurtarmak için kaplanı vurmaya mecbur kaldıklarını belirterek, yaralı olarak kurtarılan çalışanın 20’li yaşlarda, hayvanat bahçesinin temizliğinden sorumlu bir çalışan olduğunu açıkladı.

Geçen yılda İsviçre’de bir hayvanat bahçesinde Sibirya kaplanı, hayvan bakıcısı bir kadına saldırmış ve kadının hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Milliyet