ABD'de ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 21'e yükseldi

ABD'nin Teksas eyaletinde 18 yaşındaki Salvador Ramos isimli saldırganın bir ilkokula düzenlediği silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 19'u çocuk ve 2'si öğretmen olmak üzere 21'e yükseldi. Ramos, saldırı sonrasında okula intikal eden polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilirken 18 yaşındaki zanlının okula gitmeden önce de büyükannesini vurarak öldürdüğü iddia edildi. Öte yandan saldırının, Teksas tarihinin en ölümcül okul saldırısı olduğu belirtildi.

Teksas Senatörü Roland Gutierrez, CNN'e yaptığı açıklamada eyalet polisinin kendisini son durum hakkında bilgilendirdiğini, buna göre ilkokuldan 19 çocuk ile 2 yetişkin ve saldırgan dahil şu ana kadar 22 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'na silahlı saldırı düzenleyen Salvador Ramos'un (18) polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İlkokulu kana bulayan saldırgan Salvador Ramos.

OKULA GİTMEDEN BÜYÜKANNESİNİ DE ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Aynı kasabada yaşayan Ramos'un, saldırıyı gerçekleştirdiği ilkokulun yanındaki lisede öğrenci olduğu medyaya yansırken polis, olayın nedeni konusunda henüz açıklama yapmadı. Öte yandan Ramos'un 21 kişiyi öldürdüğü kanlı saldırı öncesinde de büyükannesini vurarak öldürdüğü iddia edildi.

Ramos'un saldırı öncesi sosyal medyadan paylaştığı silah fotoğrafları.

TEKSAS TARİHİNDEKİ EN ÖLÜMCÜL OKUL SALDIRISI

Saldırının, Teksas tarihinde en ölümcül okul saldırısı olduğu kaydedilirken, 2012'de 28 kişinin öldürüldüğü Connecticut'taki Sandy Hook ilkokulu saldırısından sonra ülkedeki ikinci büyük saldırı olduğu belirtiliyor. Sadece 2, 3 ve 4. sınıfların yer aldığı yaklaşık 600 öğrencinin bulunduğu Robb İlkokulu'nda öldürülen 19 öğrencinin kimliği hakkında henüz bilgi paylaşılmadı. Olay yerinde federal ve ulusal güvenlik yetkililerinin saldırıyla ilgili incelemeleri sürdürdüğü kaydedildi.

BIDEN'DAN SİLAH LOBİSİ ÇAĞRISI

Abd Başkanı Joe Biden, saldırıyla ilgili olarak dün gece Beyaz Saray'dan ulusa seslendi. Biden, saldırıdan silah lobisini sorumlu tutarak "18 yaşında bir çocuğun silah dükkanına girip iki saldırı silahı alması tam anlamıyla yanlış bir olay. Ülke olarak şunu sormalıyız: Tanrı aşkına, ne zaman silah lobisine karşı ayağa kalkacağız" dedi.

Abd Başkanı, duygusal konuşmasında "Güzel masum çocuklar. Ve arkadaşlarının ölümünü sanki savaş alanındaymış gibi izleyen çok sayıda çocuk" ifadelerini kullandı. ABD'de bir okula düzenlenen son kanlı saldırı, 2018'de Florida'da yaşanmıştı. Bir liseye düzenlenen saldırıda 14 öğrenci ve üç çalışan hayatını kaybetmişti.

ABD Başkanı'na konuşmasında eşi Jill Biden da eşlik etti.

ÖĞRETMEN SENDİKALARINDAN TEPKİ

Ulusal Eğitim Derneği, Teksas Eyaleti Öğretmenler Derneği ile yaptığı ortak açıklamada, "Devlet okullarımız öğrenciler ve eğitimciler için en güvenli yerlerden biri olmalıdır. Siyasilerin nihayet sorumluluk alıp silah güvenliği sorununu çözmesi için daha ne kadar kitlesel saldırı yapılması gerekiyor?" dedi.

Amerikan Öğretmenler Federasyonu Başkanı Randi Weingarten de saldırıya tepki göstererek, "Yalnızca bu ülkede ebeveynler çocuklarının okulda güvende olacağından emin değiller." ifadesini kullandı. CNN'e göre, ülkede yılbaşından bu yana son saldırı hariç eğitim kurumlarında yaşanan 38 silahlı saldırıda en az 10 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi yaralandı.

Haberler.com