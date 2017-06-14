ABD'DE SİLAH SESLERİ... YARALILAR VAR
ABD'de silah sesleri... Yaralılar var
A+A-
ABD'de silahlı saldırı
ABD Virginia'da beyzbol oynayan bir Cumhuriyetçi senatöre silahlı saldırı düzenlendi. Birçok saldırgan tarafından beyzbol sahasında 100 kadar ateş açıldığı bildiriliyor.
ABD Virginia'da beyzbol oynayan bir senatöre silahlı saldırı düzenlendi.
Fox News, birçok saldırgan tarafından Cumhuriyetçi senatör Steve Scalise'e ateş açıldığını bildiriyor.
CNN ise, Loisiana senatörünü hedef alan saldırıda 100 kadar kurşun sıkıldığını son dakika haberi olarak duyurdu.
Bu haber toplam 652 defa okunmuştur
Etiketler : ABD, saldırı, Virginia, silah, ateş, senatör, son dakika, son dakika haberleri, haberler
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.