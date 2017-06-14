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ABD'DE SİLAH SESLERİ... YARALILAR VAR

ABD'DE SİLAH SESLERİ... YARALILAR VAR

ABD'de silah sesleri... Yaralılar var

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ABD'de silahlı saldırı
ABD Virginia'da beyzbol oynayan bir Cumhuriyetçi senatöre silahlı saldırı düzenlendi. Birçok saldırgan tarafından beyzbol sahasında 100 kadar ateş açıldığı bildiriliyor.

ABD Virginia'da beyzbol oynayan bir senatöre silahlı saldırı düzenlendi.

Fox News, birçok saldırgan tarafından Cumhuriyetçi senatör Steve Scalise'e ateş açıldığını bildiriyor.

CNN ise, Loisiana senatörünü hedef alan saldırıda 100 kadar kurşun sıkıldığını son dakika haberi olarak duyurdu.

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