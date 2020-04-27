ABD’de sıra dışı çalışma! Corona hastalarına mide yanması ilacıyla tedavi

Corona virüsünün en çok can kaybına yol açtığı ülke olan ABD'de, Feinstein Klinik Araştırmalar Enstitüsü uzmanları hastaların tedavisinde mide yanması ilacı denemeye başladıklarını açıkladı.

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, hastalığa karşı ilaç ve aşı çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Salgının ABD’de en çok vurduğu bölge olan New York’ta, corona hastalarının tedavisinde yeni bir yöntem deneniyor.

New York Post’un haberine göre Feinstein Klinik Araştırmalar Enstitüsü, corona hastalarında mide yanması ilacıyla tedavi yöntemini test ettiklerini açıkladı. Mide ilaçlarının etken maddesi ‘famotidine’nin Covid-19’a karşı önleyici etkisi olduğunu öne süren uzmanlar, bunu 150 kişilik hasta grubu üzerinde uygulamaya başladı.

HENÜZ İLK AŞAMADA

Söz konusu tedavinin, sıtma ilacı hidroksiklorokin ile beraber hastalara uygulandığını belirten uzmanlar, çalışmanın henüz ilk aşamalarda olduğunu ve sonuçların en kısa sürede açıklanacağını ifade etti.

Araştırma ekibinden Dr. David Battinelli, Northwell's North Shore Üniversite Hastanesi, Long Island Yahudi Tıp Merkezi ve Lenox Hill Hastanesi’nde çalışmanın uygulandığını söyledi.

1 MİLYON SINIRINA DAYANDI

Batinelli, testlere 1250 hastanın katılmasını hedeflediklerini de ekledi.

Worldometers’ın verilerine göre 1 milyon vaka sınırına dayanan ABD’de 55 bin kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.