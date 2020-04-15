ABD’li dev banka işe dönüş ve aşı için tarih verdi

ABD'li bankacılık devi Morgan Stanley, corona virüsü salgınına dair paylaştığı zaman çizelgesinde, ABD'de haziranda işe dönüşün başlayacağı, eylülde okulların açılacağı, ekimde sağlık çalışanları için aşının hazır hale geleceği, kasımda ilk dalgadan daha düşük şiddette salgında ikinci dalganın ortaya çıkabileceği ve Mart 2021'de herkes için aşının hazır hale geleceği tahminlerine yer verdi.

New York merkezli bankacılık devi Morgan Stanley, corona virüsü salgınının ABD’deki seyrine ilişkin tahminlerini içeren tahminlerde bulundu.

Hazırlanan zaman çizelgesine göre; ABD’de haziranda işe dönüşün başlaması, eylülde okulların açılması, ekimde sağlık çalışanları için aşının hazır hale gelmesi, kasımda salgında ikinci dalganın ilk dalgaya göre düşük yayılımla ortaya çıkması ve Mart 2021’de herkes için aşının hazır hale gelmesi bekleniyor.