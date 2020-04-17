ABD’li uzmanlar mucize corona ilacını duyurdu: 1 haftada iyileştiriyor

Ebola’ya karşı üretilmiş olan Remdevisir adlı ilacın corona hastalarında da etkisini gösterdiği açıklandı. Chicago Üniversitesi'nin çalışmasına göre ilacı kullanan 113'ü ağır durumda olan 125 hastanın bir hafta içinde iyileştiği belirtildi.

Corona virüsü tedavisiyle ilgili dünyanın dört gözle beklediği bir gelişme yaşandı. Chicago Üniversitesi’nde yapılan çalışmaya göre ebolaya karşı geliştirilen Remdesivir adlı ilaç, 113'ü ağır durumda olan 125 corona hastası üzerinde denendi.

Tüm hastalara damar yoluyla Remdesivir uygulandı. Ateşlerinin düştüğü, nefes alma sorunlarının ortadan kalktığı görüldü. Tüm hastalar bir hafta içinde taburcu edildi.

‘BU BİR MUCİZE’

Üniversitede Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı olan Dr. Kathleen Mullane yaptığı açıklamada, “Bu bir mucize. Tüm hastalarımız en kısa sürede hastaneden taburcu edildi” dedi. Avrupa medyası ise Remdesivir'i ‘süper ilaç’ diye duyurmaya başladı.

İlacı geliştiren Amerikan Gilead şirketinin hisselerinde de bir haftada yüzde 16 artış oldu.



İLK İZİNLER GEÇEN HAFTA ÇIKTI

Başta Almanya, Danimarka ve ABD olmak üzere hastanelerden geçtiğimiz hafta ilaçla ilgili ilk olumlu sonuçlar gelmişti. İlacın henüz genel kullanımına izin verilmesi için bir süre gerektiğinden, ancak ağır hastalara uygulanmasına yasal izin çıkmıştı. Şimdi yeni bulguların, ilacın genel kullanımına ilişkin süreci hızlandırması ve iki haftaya dünya çapında onayın çıkması bekleniyor.

Sözcü