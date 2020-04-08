ABD’li uzmanlardan corona tedavisine umut olacak ilaç: 24 saat içinde…

Corona virüsü dünya çapında hızla can almaya devam ederken, ABD'de uzmanlar enfeksiyonun tedavisinde umut olabilecek bir ilacın geliştirildiğini duyurdu.

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü, kısa sürede büyüyerek global çapta bir kriz halini aldı. 1 milyonu aşkın insana bulaşan hastalığın yeni merkezi ise ABD oldu.

En çok vakanın görüldüğü ABD’de aşı ve ilaç çalışmaları da hız kazandı. Kuzey Carolina Üniversitesi’nden Timothy Sheahan’ın öncülük ettiği bir ekip, EIDD-2801 adını verdikleri bir ilaç geliştirdiklerini duyurdu.

Corona virüsünün direkt olarak solunum yollarında ağır tahribat yarattığına dikkat çeken Sheahan, geliştirdikleri ilacın akciğerlerdeki hasarı azalttığını öne sürdü.

HAFİF SEMPTOMLAR GÖRÜLDÜĞÜ ANDA…



İlacın fareler üzerinde denendiğini ve insanlarda test aşamasına geçmek için hazırlandıklarını belirten Sheahan, “Ağız yoluyla alınacak bu ilaç, hastalığın erken teşhisinde hafif semptomlar gösterildiğinde kullanılabilecek. Enfeksiyon başladığı 12-24 saat içinde uygulanan bir tedavi olacak. EIDD-2801 sadece bugün değil, gelecekteki olası farklı tür corona virüsleri için de uygulanabilecek” dedi.

İlaçla ilgili çalışmalar, Science Translational Medicine dergisinde yayımlandı.