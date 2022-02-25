ABD'li yetkililer: Kiev'in 96 saat içinde alınmasını bekliyoruz

Newsweek'e konuşan ABD'li yetkililer, Kiev'in 96 saat içinde düşmesini beklediklerini belirterek, Ukraynalı hükümet yetkililerinin Kiev'in düşmesinden sonra ayrılacağını iddia etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırı sonrası her iki taraf da birbirinin kayıplarını sayarken çatışmalar bütün şiddeti ile devam ediyor. Az önce Ukrayna Devlet Balkanı Zelenski'nin Putin'e yaptığı 'müzakere' çağrısının işe yarayıp yaramayacağı henüz bilinmezken savaşa dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

RUSYA YÖNETİMİ ELE GEÇİRECEK

ABD'nin ünlü dergisi Newsweek'in Amerikalı 3 yetkiliye dayandırdığı bir haberde, Rus kuvvetlerinin bir kaç gün içerisinde Ukrayna'nın Başkenti Kiev'de direnişi etkisiz hale getirip yönetimi ele alacağı iddia edildi.

KİEV'İN 96 SAAT İÇİNDE ALINMASI BEKLENİYOR

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililer, Moskova'nın odak noktasının, Ukrayna güçlerini kuşatmak ve onları savaşa zorlamak olacağını söyledi. Yetkililere göre Rus tarafının Kiev'i 96 saat içinde alması ve ardından Ukraynalı yöneticilerin hafta içinde ayrılması bekleniyor.

Hürriyet