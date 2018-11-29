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Ablasından sert sözler!

Ablasından sert sözler!

"Bunun adı taciz!"

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Acun Ilıcalı ile ani bir biçimde boşanması ve alacağı aylık 125.000 TL'lik nafaka gündem olan Şeyma Subaşı'ya ablası Kübra Açıl'dan destek geldi.

Acun Ilıcalı ile boşanması sonrası Şeyma Subaşı'yla ilgili sosyal medyada yapılan yorumlar üzerine ablası Kübra Açıl Instastory'den şu paylaşımı yaptı:

"BUNUN ADI TACİZDİR"

"Sosyal medyada tanımadığınız bir kişiye yaptığınız kaba yorumların adı 'eleştiri' değildir. Bunun adı 'taciz'dir. O nedenle engellendiğinizde 'eleştiriye tahammülü yok' yerine 'benim kimseyi taciz etmeye hakkım yok' diye düşünmelisiniz."

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