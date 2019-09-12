ACAPULCO OTEL'DE TAMİR ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Çatalköy’deki patlamadan etkilenen Acapulco Otel’de güvenlik güçleri incelemelerini sürdürürken, tamirat çalışmaları da başladı.



Askeri mühimmat deposunda dün akşam meydana gelen patlamada etrafa saçılan şarapnel parçalarından zarar gören Acapulco Otel’de, temizlik ve tamirat işleri başlarken, tamir ekipleri etkilenen bölümlere girmezden önce güvenlik güçleri inceleme ve kontrol yapıyor.



Patlama sırasında camların kırılması gibi nedenlerden dolayı hafif yaralanan bazı turistlerin de tedavileri sürüyor.