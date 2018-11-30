ACI KAYIP!

Lefkoşa’nın tanınmış ve sevilen ailelerinden olan Bedevi ailesinin büyükannesi Ünal Bedevi bugün yaşamını yitirdi.

Lefkoşa Türk Lisesi emekli müdürlerinden ve Kıbrıs Türk Tarih Kurumu kurucu ve müdürlerinden olan Vergi Bedevi’nde de eşi olan ve uzun yıllar Türkiye İş Bankası’nda çalışarak müdür olarak emekli olan Ünal Bedevi bir süre önce yaşadığı bir kaza sonucunda hastane kaldırılmıştı.

Tüm çabalara rağmen hayata tutunamayan Ünal Bedevi’nin Ünver ve Halil isminde iki oğlu var.