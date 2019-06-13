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ACI KAYIP!

ACI KAYIP!

Ali Gürsoy vefat etti…

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BRT’nin yayına başlamasında teknik olarak önemli görevler üstlenen Ali Gürsoy vefat etti.

Bayrak Radyosunun kurulmasında önemli katkıları olan işinsanı Ali Gürsoy hayatını kaybetti.

88 yaşında hayata veda eden Gürsoy, BRT’nin kuruluş aşamasında arkadaşları ile birlikte tüm teknik işleri yapmış ve Kıbrıs Türkünün sesinin dünyada duyulmasına katkıda bulunmuştu.

17 Haziran Pazartesi günü Lefkoşada toprağa verilecek olan Ali Gürsoy için aynı gün saat 10.30’da BRT Sitesinde tören düzenlenecek.

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