Lefkoşa28 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. ACI KAYIP!
ACI KAYIP!

ACI KAYIP!

Müzisyenlerin acı kaybı

A+A-

Ülkemizin sevilen müzisyenlerinden Ahmet Erin hayatını kaybetti

Ülkemizin sevilen müzisyenlerinden Ahmet Erin yaşamını yitirdi. Kıbrıs’ın en iyi darbukacısı olarak gösterilen Ahmet Erin’in ölümü, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere sanat camiasını yasa boğdu. Çağdaş Müzik Derneği de, Ahmet Erin’in ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dernek şu paylaşımı yaptı: “Bir güzel insan bir güzel müzik adamı bir güzel dost geçti bu dünyadan...Uzun yıllar bizlere eşlik eden değerli müzisyen kardeşimiz Ahmet'imizi k

 

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.