ACI KAYIP!

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İş insanı Ahmet Asvaroğlu hayatını kaybetti.
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Kıbrıs’ın tanınan ve sevilen isimlerinden iş insanı Ahmet Asvaroğlu hayatını kaybetti. Asvaroğlu'nun zamansız ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Asvaroğlu'nun cenazesi yarın Lefkoşa İsmail Safa Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek.
Etiketler : iş insanı, Ahmet Asvaroğlu, vefat
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