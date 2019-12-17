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ACI KAYIP!

ACI KAYIP!

İş insanı Ahmet Asvaroğlu hayatını kaybetti.

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Kıbrıs’ın tanınan ve sevilen isimlerinden iş insanı  Ahmet Asvaroğlu hayatını kaybetti. Asvaroğlu'nun zamansız ölümü sevenlerini yasa boğdu. 

Asvaroğlu'nun cenazesi yarın Lefkoşa İsmail Safa Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek.

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