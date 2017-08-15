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ACI KAYIP!

ACI KAYIP!

Uzunoğlu Ailesi'nin acı günü!

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Aslen Gönendereli olan, uzun yıllardır Lefkoşa’da ikamet eden emekli Meclis Genel Sekreteri Osman Uzunoğlu hayatını kaybetti. Aynı zamanda Havadis Gazetesi köşe yazarlarından Cenk Uzunoğlu’nun babası olan Osman Uzunoğlu, 16 ağustos Çarşamba günü İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra Lefkoşa Mezarlığına defnedilecek.

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