Hasta annelerini ziyaret için Trabzona giden Esentepeli kardeşlerden biri soba zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti diğeri ise yoğun bakımda.

Alınan bilgiye göre Kıbrıs’ta yaşayan ve Esentepe futbolcusu Hasan Sungur’un kardeşleri oldukları öğrenilen Alparslan Sungur ve Hüseyin Sungur, Trabzon’un Araklı ilçesinde Araklı Bayram Halil devlet hastanesinde yatan annelerini ziyaret için Araklı sahil mahallesinde anneannelerinin evine gitti. Isınmak için yaktıkları sobadan zehirlendikleri öğrenilen Kiymet Soyyiğit (77) ve Hüseyin Sungur (27) hayatını kaybederken Alparslan Sungur (33) Trabzon Kanuni araştırma hastanesi yoğun bakımına kaldırıldı.